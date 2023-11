Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης όπου επισκέφθηκε τα γραφεία της κομματικής οργάνωσης Α’Θεσσαλονίκης.

Στα γραφεία, που βρίσκονται επί της οδού Εγνατίας, ο Στέφανος Κασσελάκης πραγματοποίησε συνάντηση με τοπικά στελέχη των δυο Νομαρχιακών Επιτροπών της πόλης.

Στην είσοδο του κτιρίου που στεγάζονται τα γραφεία τον υποδέχθηκαν οι αναπληρωτές γραμματείς των νομαρχιακών επιτροπών Α’ και Β ‘ Θεσσαλονίκης Μίλτος Οικονόμου και Γρηγόρης Εδιρνέλης.

Υπενθυμίζεται ότι οι γραμματείς, Κώστας Αμπατζάς και Χρήστος Μαϊκίδης παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους πριν λίγες μέρες και αναμένεται να αντικατασταθούν εντός της εβδομάδας.

Ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνοδευόταν από την εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δώρα Αυγέρη.

«Ο κόσμος έχει χαμόγελο», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης

«Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τις οργανώσεις μελών, για τις νομαρχιακές μας, Ο κόσμος έχει χαμόγελο και θα πάμε όλοι μαζί δυνατά μπροστά», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης εξερχόμενος από τα γραφεία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη.

Στις 16:30 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου στο πλαίσιο της 7ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2023) «South-East Europe’s moment: Chartering a new course to prosperity & stability».

Δείτε βίντεο: