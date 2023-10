Ο Τζο Μπάιντεν καλεί το Ισραήλ να συμμορφωθεί με τους νόμους του Ισραήλ, αναγνωρίζει την «ανθρώπινη υπόσταση» των Παλαιστινίων και μιλά εκ νέου για λύση δύο κρατών».

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν ό,τι χρειάζονται για να προστατεύσουν τον λαό τους σήμερα και πάντα.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προστατεύει τους αμάχους στα πεδία όσο το δυνατόν καλύτερα.

«Δικαίωμα στη ζωή»

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ανθρώπινη υπόσταση των αθώων Παλαιστινίων που το μόνο που θέλουν είναι να ζήσουν ειρηνικά. Γι’ αυτό εξασφάλισα συμφωνία για το πρώτο φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστίνιους αμάχους στη Γάζα.

Και δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από τη λύση των δύο κρατών», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν στο Twitter.

Israel has the right to defend itself. We must make sure they have what they need to protect their people today and always.

At the same time, Prime Minister Netanyahu and I have discussed how Israel must operate by the laws of war. That means protecting civilians in combat as…

— President Biden (@POTUS) October 22, 2023