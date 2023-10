Ανατριχίλα προκαλεί ένα ακόμα βίντεο από την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ που βλέπει το φως της δημοσιότητας και καταγράφει έναν ένοπλο να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια επίθεσης σε κιμπούτς.

Το βίντεο δημοσίευσαν τη Δευτέρα η ισραηλινές αμυντικέ δυνάμεις (IDF) , ενώ δεν είναι σαφές πότε γυρίστηκε. Αναφορές κάνουν λόγο πως όσια καταγράφονται στο βίντεο έγιναν κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Το τρίλεπτο βίντεο ξεκινά με πλάνα των ενόπλων της Χαμάς να προσεγγίζουν ένα από τα κιμπούτς στα οποία επιτέθηκαν το μοιραίο Σάββατο και ολοκληρώνεται με έναν εξ αυτών που καταγράφει καρέ καρέ όσα συμβαίνουν.

Η κάμερα καταγράφει της στιγμή που οι ένοπλοι πολιορκούν κατοικημένες γειτονιές, πυροβολούν και καταστρέφουν στο πέρασμά τους.

Σε ένα σημείο φαίνεται η κάννη μιας καραμπίνας να είναι στραμμένη στο παράθυρο μιας κατοικίας.

Στο τέλος του βίντεο που δημοσίευσαν σε επίσημο λογαριασμό στο X Ισραηλινές Αμυντικές δυνάμεις, φέρεται ο μαχητής της Χαμάς να εξουδετερώνεται.

«Δεν υπάρχει Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ», ακούγεται να φωνάζει ο ένοπλος ενώ αφήνει την τελευταία του πνοή.

⚠️Trigger Warning ⚠️

RAW FOOTAGE: Hamas jihadists squad invasion and killing spree of an innocent Israeli community.

The filmed terrorist was neutralized by Israeli security forces. pic.twitter.com/4sKuxl9uRq

— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023