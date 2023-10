Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέβαλαν τη σχεδιαζόμενη εισβολή τους στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Λωρίδα της Γάζας για αρκετές ημέρες λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών, ανέφεραν αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ οι New York Times.

Η χερσαία επίθεση υποτίθεται ότι θα άρχιζε αυτό το σαββατοκύριακο, όμως αναβλήθηκε, εν μέρει εξαιτίας του συννεφιασμένου ουρανού, ο οποίος θα δυσκόλευε τους ισραηλινούς πιλότους και χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών να παράσχουν αεροπορική κάλυψη στις χερσαίες δυνάμεις, ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα επικαλούμενη τρεις υψηλόβαθμούς ισραηλινούς αξιωματικούς, τους οποίους δεν κατονομάζει.

Υπενθυμίζεται πως το τελεσίγραφο του Ισραήλ προς τους αμάχους της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή προς νότο έληξε στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου (14.10.2023) και έκτοτε η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τους New York Times η αναμενόμενη στρατιωτική επιχείρηση μπορεί να εμπλέξει το Ισραήλ σε ένα πόλεμο μέσα σε πόλεις.

Δεκάδες χιλιάδες μαχητές της Χαμάς πιστεύεται ότι είναι κρυμμένοι σε μπούνκερ και σε εκατοντάδες χιλιόμετρα υπόγειων σηράγγων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες περιμένουν πως η Χαμάς θα προσπαθήσει να εμποδίσει την προώθηση των Ισραηλινών ανατινάζοντας σήραγγες καθώς θα πλησιάζουν οι χερσαίες δυνάμεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Η Χαμάς σχεδιάζει επίσης να στείλει μαχητές της πίσω από τις ισραηλινές γραμμές χρησιμοποιώντας το περίπλοκο σύστημα των σηράγγων, αναφέρουν οι Times, προσθέτοντας ότι ένα στρατηγικό δίλημμα δημιουργείται από το γεγονός ότι οι δυνάμεις της ισλαμιστικής οργάνωσης μπορεί να οχυρωθούν μαζί με ομήρους κάτω από τη γη.

Στην ισραηλινή επίθεση αναμένεται να πάρουν μέρος μονάδες πεζικού, καθώς και άρματα μάχης και μονάδες σκαπανέων και ναρκοσυλλεκτών, ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα επικαλουμενη τους αξιωματούχους. Τις χερσαίες δυνάμεις θα καλύπτουν μαχητικά αεριωθούμενα, ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυρά πυροβολικού από την ξηρά και τη θάλασσα.

Σημειώνεται πάντως πως οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) κατηγόρησαν τη Χαμάς ότι εμποδίζει την εκκένωση των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας ενόψει μιας πιθανής χερσαίας επίθεσης. Ο εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν κατά του Τελ Αβίβ και του νότιου Ισραήλ και ότι οι IDF συνεχίζουν να στοχεύουν στρατιωτικούς στόχους της Χαμάς.

LIVE UPDATE with @jconricus: Hamas is blocking the evacuation of civilians. https://t.co/N7Y08WP8gM

— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023