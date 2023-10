Η Χαμάς με βίντεο που ανάρτησε στα social media «προειδοποιεί» τον ισραηλινό στρατό να μην εισβάλει στη Γάζα γιατί θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περιμένει την πολιτική απόφαση για να προχωρήσει στη χερσαία επέμβαση στη Λωρίδα.

Το War Monitor αναμετέδωσε το βίντεο της Χαμάς:

⚡️Hamas Publishes a Video titled:

“A message to the ground forces: This is what awaits you when you enter Gaza” pic.twitter.com/pqrSmNBMTL

