Ιράν εναντίον Ισραήλ

Το Ιράν προειδοποίησε μέσα από την πλατφόρμα Χ πως αν το Ισραήλ δεν σταματήσει τα «εγκλήματα πολέμου και την γενοκτονία» τότε η κατάσταση θα έχει συνέπειες μεγάλου βεληνεκούς. Η αποκάλυψη της ιστοσελίδας Axios.

Η χρήση της φράσης «far reaching» και της λέξης «ricochet» παραπέμπει σε απειλή με βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ η ανάρτηση στην πλατφόρμα ήρθε μετά την είδηση πως η Τεχεράνη προειδοποίησε το Ισραήλ μέσω του ΟΗΕ.

If the Israeli apartheid’s war crimes & genocide are not halted immediately, the situation could spiral out of control & ricochet far-reaching consequences—the responsibility of which lies with the UN, the Security Council & the states steering the Council toward a dead end. — Permanent Mission of I.R.Iran to UN, NY (@Iran_UN) October 14, 2023

Το μήνυμα στην πλατφόρμα Χ από την μόνιμη αντιπροσωπία του Ιράν στον ΟΗΕ έγραφε: «Αν τα εγκλήματα και η γενοκτονία από το Ισραηλινό άπαρτχάιντ δεν τερματιστούν άμεσα, η κατάσταση μπορεί να περιδινηθεί εκτός ελέγχου και να επιφέρει συνέπειες μεγάλου βεληνεκούς – η ευθύνη για τις οποίες εναπόκειται στον ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη που οδηγούν το Συμβούλιο σε αδιέξοδο».

Η χερσαία επίθεση που αποφεύχθηκε προς ώρας

Τι Ισραήλ επρόκειτο να εξαπολύσει το Σάββατο μεγάλης κλίμακας χερσαία επίθεση η οποία ευτυχώς για όλο τον κόσμο αναβλήθηκε. Παρόλα αυτά έχει ήδη εξαπολύσει περισσότερους από 6.000 τόνους βομβών στην Λωρίδα της Γάζας και οι πολίτες υποφέρουν από βαριές απώλειες, σε αυτό που ο ΟΗΕ ονομάζει «εθνοκάθαρση».

Οι ΗΠΑ με ένα αεροπλανοφόρο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και ένα καθ΄ οδόν προσπαθούν για την μη εμπλοκή του Ιράν, αυτό όμως είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Το Ιράν υποστηρίζει φανερά την Χεζμπολάχ και την Χαμάς, ενώ διατηρεί σχέσεις με την Συρία.

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Ειρήνη στην Μέση Ανατολή Τορ Γουένεσλαντ συναντήθηκε το Σάββατο στην Βηρυτό με τον ΥΠΕΞ του Ιράν Αμίρ Αμπντολαχιάν. Ενώ ο υπουργός συναντήθηκε ακόμα και με τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιεχ στο Κατάρ. Δεν έγινε γνωστό τι ειπώθηκε μεταξύ Ιράν και Χαμάς.

BREAKING The Islamic Republic’s Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian met with Hamas leader Ismail Haniyeh in Qatar tonight. This was first reported by media outlets controlled by the Supreme Leader of the Islamic Republic. pic.twitter.com/9CUX4jP1Ps — Yashar Ali 🐘 (@yashar) October 14, 2023

Καλούμενος να σχολιάσει το άρθρο του Axios που έβγαλε την είδηση, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντούτζαριτς δήλωσε πως «όλες οι συναντήσεις του (Γουένεσλαντ) είχαν να κάνουν με διπλωματικές προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων, την διασφάλιση πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια και να προληφθεί η μετατόπιση της διένεξης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτό περιλαμβάνει τις πρόσφατες συναντήσεις του στον Λίβανο».

Scoop: Iran sent a message to Israel on Saturday via the UN stressing that it does not want further escalation in the Hamas-Israel war, but that it will have to intervene if the Israeli operation in Gaza continues. My story on @axios https://t.co/EhtY7QY43M — Barak Ravid (@BarakRavid) October 14, 2023

Με πληροφορίες από Reuters.