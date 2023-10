Τέιλορ Σουίφτ

Μια από τις ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών είναι η κινηματογραφική εκδοχή της περιοδείας της Τέιλορ Σουίφτ, με τις πωλήσεις κατά το ντεμπούτο της αυτό το Σαββατοκύριακο να ξεπερνούν αυτές του Τζάστιν Μπίμπερ και του αείμνηστου Μάικλ Τζάκσον.

Οι συνολικές πωλήσεις της ταινίας «Taylor Swift: The Eras Tour» ανήλθαν σε 95 έως 97 εκατ. δολ. στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με το tracker Boxoffice Pro. Το έλλειμμα αντανακλά τη δυσκολία πρόβλεψης εισπράξεων στο box office για μια ασυνήθιστη κυκλοφορία όπως η ταινία της Σουίφτ.

Μαζί με την Barbie, την επιτυχημένη ταινία της Warner Bros. Discovery Inc., η περιοδεία The Eras Tour καταδεικνύει τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι γυναίκες στο box office. Μάλιστα η Barbie, που φτιάχτηκε από την Γκρέτα Γκέργουιγκ, έγινε η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα που έχει σκηνοθετήσει ποτέ γυναίκα.

Πάντως, στο ντεμπούτο της η Eras Tour πέτυχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις για το πρώτο Σαββατοκύριακο, από το ντεμπούτο οποιασδήποτε προηγούμενης συναυλίας. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο Justin Bieber: Never Say Never. Αυτή η ταινία του 2011, που διανεμήθηκε από την Paramount Pictures, απέφερε 29,5 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο της. Το This Is It του Τζάκσον κατέγραψε 23,2 εκατομμύρια δολάρια το 2009.

Η ταινία του Τζάκσον απέφερε εισπράξεις 261 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής της στους κινηματογράφους, ενώ η ταινία του Μπίμπερ απέφερε 99 εκατομμύρια δολάρια.

Αντί να διανείμει την ταινία The Eras Tour μέσω ενός στούντιο, η Swift έκλεισε συμφωνία με την AMC, τη μεγαλύτερη εταιρεία κινηματογράφου. Άλλες αλυσίδες θα πάρουν την εικόνα μέσω της Variance Films, ενός ανεξάρτητου διανομέα. Η Swift και η AMC αναμένεται να κερδίσουν το 57% των πωλήσεων στο box office, σύμφωνα με τον ιστότοπο Puck.

Η ταινία πρόσφερε την ευκαιρία στους θαυμαστές, γνωστούς ως Swifties, να παρακολουθήσουν την παράσταση που έχασαν ή να ξαναζήσουν την εμπειρία της συναυλίας.

Διθυραμβικές κριτικές

Οι κριτικοί αγάπησαν την ταινία όσο και οι Swifties, με την ταινία να παίρνει τέλεια βαθμολογία 100 μεταξύ των κριτικών κινηματογράφου στο Rotten Tomatoes.

Επίσης, οι Swifties είχαν την ευκαιρία να ξοδέψουν σε εμπορεύματα Eras Tour, όπως φλιτζάνια, κουβαδάκια ποπ κορν και τσάντες.

Οι καταναλωτικές δαπάνες των θαυμαστών της Swift και της συναδέλφου της σούπερ σταρ Μπιγιονσέ πρόσθεσαν 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ΗΠΑ το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με το Bloomberg Economics. Ένας μέσος Swiftie ξοδεύει πάνω από 1.500 δολάρια για να παρακολουθήσει μια ζωντανή παράσταση, συμπεριλαμβανομένου του κόστους εισιτηρίων, ξενοδοχείων, πτήσεων και φαγητού.

Η Beyoncé έκλεισε παρόμοια συμφωνία διανομής με το AMC για την επερχόμενη ταινία της, Renaissance, η οποία θα βγει στους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο.