Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η επικεφαλής του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, μετέβησαν στο Κφαρ Αζά, το οποίο μετρά τις πληγές του, μετά τη φονική «επέλαση» μαχητών της Χαμάς, κατά την εμπόλεμη σύγκρουση με τον ισραηλινό στρατό, η οποία άρχισε στις 7 Οκτωβρίου.

«Ένα από τα επίκεντρα των φρικαλεοτήτων εκ μέρους της Χαμάς το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η φρίκη όσων συνέβησαν εδώ, είναι ανείπωτη.

Θρηνούμε με τις οικογένειες των θυμάτων» υπογράμμισε η Φον ντερ Λάιεν.

We were in Kfar Azza.

One of the epicenters of the atrocities committed by Hamas last weekend.

The horror of what happened here is unspeakable.

We mourn with the families of the victims. pic.twitter.com/Sy0AXhcBM3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2023