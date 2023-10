«Πού είναι ο στρατός», έστειλε μήνυμα στην οικογένειά της η Amit Man, 22 ετών, αφού κρύφτηκε από τους επιτιθέμενους της Χαμάς για πέντε ώρες, πριν πυροβοληθεί και σκοτωθεί στο Ισραήλ. Άλλοι κρύφτηκαν στο δάσος, οχυρώθηκαν σε ασφαλή δωμάτια και περίμεναν έως και 26 ώρες μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Η αργή αντίδραση των ισραηλινών δυνάμεων το Σάββατο, ημέρα αργίας για τους Εβραίους, έδωσε στους μαχητές της Χαμάς πολλές ώρες για να διεισδύσουν σε περισσότερες από 20 πόλεις έξω από τη Γάζα, όπου σκότωσαν τουλάχιστον 1.200 ανθρώπους και πήραν περίπου 150 ομήρους.

Οι New York Times δημοσιεύουν το χρονολόγιο της αναμονής και της αγωνίας των Ισραηλινών την ημέρα της φονικής επίθεσης της Χαμάς, την αργοπορημένη βοήθεια από τον στρατό και την πρώτη αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις της αμερικανικής εφημερίδας σχετικά με τον χρόνο της αντίδρασής τους στις επιθέσεις.

Ακολουθούν όσα γνωρίζουμε για το χρονοδιάγραμμα μερικών από τα πιο θανατηφόρα γεγονότα και την επίσημη αντίδραση, με βάση συνεντεύξεις με επιζώντες και μέλη των οικογενειών τους:

Κιμπούτς Nir Oz: Περίμεναν διάσωση πάνω από 8,5 ώρες.

Φεστιβάλ Μουσικής: Πάνω από 3.500 νέοι περίμεναν βοήθεια περίπου 8 ώρες – τελικά, 260 εξ αυτών δολοφονήθηκαν.

Κιμπούτς Kfar Aza: Περίμεναν πάνω από 20 ώρες.

Κιμπούτς Be’eri: Πάνω από 13 ώρες.

Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν μια ασυνήθιστη αύξηση δραστηριότητας στα δίκτυα μαχητών της Χαμάς που παρακολουθούν και ειδοποίησαν τους στρατιώτες που φρουρούν στα σύνορα της Γάζας.

Αλλά η προειδοποίηση έπεσε στο κενό, είτε επειδή οι στρατιώτες δεν την έλαβαν, είτε επειδή δεν… τη διάβασαν.

Οι φονικότερες επιθέσεις στην ιστορία του Ισραήλ ξεκίνησαν σε πολλά μέρη ταυτόχρονα. Εξοπλισμένα αλεξίπτωτα πλαγιάς απογειώθηκαν από τη Γάζα.

Μαχητές χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να καταστρέψουν ισραηλινούς σταθμούς παρακολούθησης και άρχισαν να εκτοξεύουν χιλιάδες ρουκέτες.

Κομάντος με φορτηγά και μοτοσικλέτες έτρεξαν στο νότιο Ισραήλ.

Οι πύραυλοι φώτισαν τον ουρανό σε ένα ολονύχτιο φεστιβάλ μουσικής και οι νεαροί επισκέφτες της συναυλίας άρχισαν να απομακρύνονται.

Μια ομάδα μαθητών στο Νιρ Οζ πήγε σε καταφύγια. Δεν θα διασωθούν για σχεδόν 12 ώρες.

Η Shirley Okev πήγε σε ένα ασφαλές δωμάτιο στο κιμπούτς Kfar Azza, ένα κοντινό χωριό. Δεν θα έφευγε για περισσότερες από 20 ώρες. Επικοινώνησε με τον γιο της για να ειδοποιήσει τον στρατό. «Αλλά ο στρατός δεν ήρθε γρήγορα, περιμέναμε για πολύ καιρό», είπε.

An Israeli video that is now being distributed by the Gaza news agency Shahab, in which a Hamas operative is seen invading Israel from the air during the festival on Saturday morning#IsraelAttack #terrorist #IsraelPalestineConflict #developers #อิสราเอล #Lebanon #HamasWarCrimes pic.twitter.com/9AeRPoMtiN

— Shailendra Singh (@Shailendra97S) October 11, 2023