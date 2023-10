Βίντεο ντοκουμέντο αποδεικνύει πως τουλάχιστον τέσσερις Ισραηλινοί που κρατήθηκαν όμηροι από τη Χαμάς, κατά την διάρκεια της εισβολής της στο Ισραήλ, δολοφονήθηκαν αμέσως μετά από την αιχμαλωσία τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, υπάρχουν δύο βίντεο, όπου το αρχικό δείχνει τους ομήρους και τραβήχτηκε περίπου μιάμιση ώρα μετά την έναρξη της επίθεσης κι ένα δεύτερο που δείχνει τους αιχμάλωτους νεκρούς.

Στο πρώτο βίντεο, οι πολίτες φαίνεται να έχουν τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους και να καθοδηγούνται από άνδρες με στρατιωτική ενδυμασία που φέρουν όπλα τύπου AR σε έναν κατοικημένο δρόμο.

Ορισμένοι περπατούν ξυπόλητοι. Μαύρος καπνός αναδύεται στο βάθος. Το άτομο που βιντεοσκοπεί φωνάζει προς την ομάδα καθώς πλησιάζει σε μια διασταύρωση που φυλάσσεται από μια πύλη, η οποία οδηγεί έξω από το Be’eri προς τη Γάζα.

Στο δεύτερο βίντεο, φαίνονται τέσσερις σοροί που έχουν τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των μαλλιών και των ρούχων, με τέσσερις από τους πολίτες που εμφανίστηκαν ζωντανοί στο προηγούμενο βίντεο.

Τα δύο βίντεο, φαίνεται να έχουν τραβηχτεί κατά μήκος του ίδιου δρόμου, ενώ υπάρχουν εικόνες από καμένα αυτοκίνητα, ένα χαρακτηριστικό κράσπεδο και τα ίδια σπίτια. Στο τέλος του πρώτου, οι όμηροι είναι ζωντανοί. Όταν η κάμερα γυρίζει στο τέλος του δεύτερου, φαίνονται νεκροί.

WARNING ⚠️ GRAPHIC CONTENT

Hamas threatens to execute hostages during each Israeli bombing ‘Will Be Filmed and Posted Online’

Meanwhile, a video already shows the apparent death of Israeli hostages in Hamas custody.#IsraelPalestineWar #IsraelAtWar#IsraelUnderAttack #Gaza pic.twitter.com/AS2XW5eBhX

— NVN (@NowVideoNetwork) October 10, 2023