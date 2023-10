Ανελέητοι βομβαρδισμοί

Για τέταρτη ημέρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις σε Ισραήλ και Παλαιστίνη με τον αιματηρό απολογισμό να αυξάνεται συνεχώς. Η βίαιη ανάφλεξη στην πάντα ταραγμένη περιοχή της Μέσης Ανατολής κινδυνεύει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις καθώς υπάρχουν φόβοι για γενίκευση της σύρραξης.

Οι νεκροί Ισραηλινοί ανέρχονται σε 900 μέχρι αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένων των 260 ανθρώπων που σκοτώθηκαν από ενόπλους σε μουσικό φεστιβάλ το Σάββατο, ενώ στην πολιορκημένη Γάζα και στη Δυτική Όχθη οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 700. Στην Παλαιστίνη από το Σάββατο έχουν σκοτωθεί πάνω από 140 παιδιά και πάνω από 100 γυναίκες.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε δηλώσεις του είπε ότι οι βομβαρδισμοί στη Γάζα είναι μόνο η αρχή, και προειδοποίησε για μια δύσκολη μάχη. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ διέταξε πλήρη αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, διακόπτοντας την παροχή τροφίμων, καυσίμων, ηλεκτρισμού και νερού.

Η υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ ανέφερε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν καταστρέψει τις υποδομές παροχής νερού, αποχέτευσης και υγιεινής, επηρεάζοντας περισσότερους από 400.000 ανθρώπους στη Γάζα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να εκτελεί έναν Ισραηλινό όμηρο ως αντίποινα για κάθε νέο ισραηλινό βομβαρδισμό αμάχων. Η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση που κρατά πάνω από 100 ομήρους ξεκαθάρισε ότι δεν θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή τους εάν δεν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί.

Την ίδια στιγμή ωστόσο εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για εκεχειρία καθώς έχει επιτύχει τους στόχους της.

Ένταση υπήρξε και στα σύνορα με τον Λίβανο καθώς το Ισραήλ προκάλεσε πλήγματα, ενώ αργότερα η Χεσμπολάχ δήλωσε ότι έπληξε δύο στρατιωτικούς στόχους ως αντίποινα για τον θάνατο τεσσάρων στελεχών της.

Η Δύση στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ με τις ΗΠΑ να στέλνουν το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford και έκτακτη στρατιωτική βοήθεια, το Ιράν κατηγορείται ότι στηρίζει τη Χαμάς, ενώ οι ΥΠΕΞ του Αραβικού Συνδέσμου συνεδριάζουν την Τετάρτη.

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συνεδρίασε χθες εκτάκτως για να συζητήσει την κατάσταση, καταδικάστηκε η ισλαμιστική οργάνωση, αλλά δεν υπήρξε ομοφωνία, γεγονός το οποίο στηλίτευσε η Ουάσιγκτον. Σήμερα εκπρόσωπος του οργανισμού εξέφρασε την απογοήτευσή του και την ανησυχία του για το πώς το Ισραήλ ξεδιπλώνει τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό στη Γάζα.

Live όλες οι εξελίξεις

09:30 Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στην Κωνσταντινούπολη

Δείτε βίντεο από τη διαδήλωση που έγινε το βράδυ της Δευτέρας στην Κωνσταντινούπολη ενάντια στην πολιορκία της Γάζας.

09:25 Ποιες αραβικές χώρες έχουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ

Το Al Jazeera παρουσιάζει σε χάρτη ποιες αραβικές χώρες έχουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και ίσως θα μπορούσαν να παρέμβουν για να εκτονωθεί η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή με το αδιανόητο αιματοκύλισμα των τελευταίων ημερών.

09:20 Η επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ στο Ισραήλ μέσα από βίντεο

Δείτε μέσα από βίντεο και φωτογραφίες πώς εξελίχθηκε η αιματηρή επίθεση στο φεστιβάλ Supernova εδώ

09:08 Ισραήλ: Περίπου 1.500 νεκροί μαχητές της Χαμάς στα σύνορα με Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι περίπου 1.500 πτώματα μαχητών της Χαμάς βρέθηκαν στο ισραηλινό έδαφος, καθώς, όπως υποστηρίζει, έχει κερδίσει σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο στο νότιο τμήμα της χώρας και «αποκατέστησε τον πλήρη έλεγχο» των συνόρων κατά την τέταρτη ημέρα των μαχών μετά από την πρωτοφανή αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος Ρίτσαρντ Χεχτ δήλωσε ότι κανένας μαχητής της Χαμάς δεν έχει περάσει στο Ισραήλ από χθες το βράδυ, αν και οι διεισδύσεις μαχητών δεν μπορούν να θεωρούνται απίθανες.

09:00 Το Ισραήλ βομβάρδισε περισσότερα από 200 σημεία στη Γάζα

Σε περισσότερα από 200 σημεία βομβάρδισε ο ισραηλινός στρατός τη νύχτα που μας πέρασε, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ντανιέλ Χαγκάρι.

Υπενθυμίζεται ότι το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι νεκροί στη Γάζα έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 704.

08:49 Η Αυστρία για πολίτες της με διπλή υπηκοότητα που ίσως κρατούνται όμηροι

Στη Βιέννη το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα πως τρεις πολίτες με διπλή, αυστριακή και ισραηλινή, υπηκοότητα μπορεί να είναι μεταξύ των απαχθέντων από τη Χαμάς.

«Τρεις πολίτες με διπλή υπηκοότητα, που έμειναν πρόσφατα στο νότιο Ισραήλ ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, μπορεί επίσης να είναι μεταξύ των πολλών ξένων που απήχθησαν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση», ανακοίνωσε το υπουργείο.

08:46 Το Ισραήλ συνεχίζει να δίνει ονόματα και φωτογραφίες των νεκρών του στη δημοσιότητα

Νέες φωτογραφίες στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στις μάχες με τη Χαμάς έδωσε το Ισραήλ.

08:37 Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει επανακτήσει τον έλεγχο του φράχτη στη Γάζα

Tο Ισραήλ έχει ανακτήσει τον έλεγχο του μεθοριακού φράχτη στα σύνορα της Γάζας, τον οποίο είχαν παραβιάσει οι παλαιστίνιοι ένοπλοι της Χαμάς, που πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο μαζική επίθεση στο ισραηλινό έδαφος, και ναρκοθετεί τα τμήματα στα οποία ο φράχτης είχε παραβιαστεί, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το ραδιοσταθμό του ισραηλινού στρατού, ο υποναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι δήλωσε πως από τη Δευτέρα δεν έχουν σημειωθεί νέες διεισδύσεις από τη Γάζα.

Απαντώντας προφανώς σε φήμες ότι ένοπλοι χρησιμοποίησαν σήραγγες για να περάσουν υπογείως τα σύνορα, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν διαπιστώσει κάτι τέτοιο.

08:27 Το Ισραήλ θα ενημερώσει τις οικογένειες των ομήρων

Σύμφωνα με τους Times του Ισραήλ, η ισραηλινή κυβέρνηση θα ενημερώσει τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Γκίλαν Ερντάν, δήλωσε στο CNN ότι ο αριθμός των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 100 και 150 ατόμων.

08:24 Επικοινωνία Μπλίνκεν – Κοέν

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν επικοινώνησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του Έλι Κοέν για τις εξελίξεις στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς και ιδιαίτερα για τους ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς.

US Secretary of State Antony Blinken discussed US support for Israel in a call with Israeli Foreign Minister Eli Cohen, the State Department said in a statement early Tuesday.https://t.co/SjJRf71Xpa — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 10, 2023

08:16 Συγκλονιστικό βίντεο – Μητέρα και παιδί σώθηκαν από τα ερείπια πολυκατοικίας στη Γάζα

Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφει βίντεο από τη Γάζα. Μητέρα και παιδί σώθηκαν από τα ερείπια βομβαρδισμένης πολυκατοικίας στη Γάζα.

Palestinian child embracing his mother after the two were miraculously saved from under the rubble in Khan Yunis, where the lsraeli warplanes committed a massacre last night. pic.twitter.com/Zy3lLqzgLq — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 10, 2023

08:09 Στο στόχαστρο της Χαμάς η συμφωνία Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας

O Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ήταν σαφής: «Ένας από τους λόγους που η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ μπορεί να είναι να διακοπούν οι προσπάθειες προσέγγισης του Ισραήλ τόσο με τη Σαουδική Αραβία, όσο και με άλλες χώρες που ενδεχομένως ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο».

08:00 Στον κυβερνοχώρο επεκτείνεται ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η αιματηρή σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς με τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων να ανεβαίνει διαρκώς. Ο πόλεμος έχει πλέον επεκταθεί και στον κυβερνοχώρο, καθώς ομάδες χάκερ εξαπολύουν επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους.

07:55 «Γενοκτονία» – Κολομβία και Βενεζουέλα καταδικάζουν την πολιορκία της Γάζας

Από τη μία, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Κόστα, αναφερόμενος στα γεγονότα αυτά, μίλησε για ενδεχόμενο «ολοκαύτωμα». Από την άλλη, ο Νικολάς Μαδούρο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» εναντίον των Παλαιστινίων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

07:47 Πόσοι είναι οι ξένοι υπήκοοι που έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται

Η Jerusalem Post έχει αναρτήσει έναν κατάλογο με τους νεκρούς ή αγνοούμενους ξένους υπηκόους από τότε που ξεκίνησε ο νέος πόλεμος Ισραήλ και Χαμάς.

Η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι οι απώλειες υπηκόων της είναι παραπάνω και φτάνουν τους 18.

Το Khaosod Online αναφέρει επίσης ότι 11 υπήκοοι Ταϊλάνδης, δέκα άνδρες και μια γυναίκα, εξακολουθούν να κρατούνται ως όμηροι από ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες.

Foreign citizens killed/missing in Israel:

🇺🇸 USA – 9 dead

🇨🇦 Canada – 1 dead, 2 missing

🇬🇧 Great Britain – more than 10 dead or missing

🇫🇷 France – one dead, several missing

🇹🇭 Thailand – 12 dead, 11 missing

🇳🇵 Nepal – 10 dead

🇩🇪 Germany – number of unconfirmed/missing… — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 10, 2023

07:43 «Είναι η χειρότερη επίθεση που έχω ζήσει εδώ και 22 χρόνια»

Ο Ανέστης Συμεωνίδης, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το πώς βιώνει την κατάσταση στο Τελ Αβίβ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

07:36 Η Αίγυπτος απομακρύνει τους διπλωμάτες και τους υπηκόους της από τη Λωρίδα της Γάζας

Λόγω των ανελέητων βομβαρδισμών στη Γάζα, η Αίγυπτος απομακρύνει τους διπλωμάτες και τους υπηκόους της από τη Λωρίδα, ενώ οι ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που συνορεύουν με την Αίγυπτο εκκενώθηκαν την Κυριακή.

Egypt is working to evacuate its diplomats and other nationals from the strip. Israeli army deployments posted along the border with Egypt were evacuated on Sundayhttps://t.co/9uwo8YstJm — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 10, 2023

07:31 Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς αναμένεται στη Μόσχα

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, αναμένεται να επισκεφθεί τη Μόσχα, μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τον Παλαιστίνιο πρεσβευτή στην πρωτεύουσα της Ρωσίας.

07:28 Τουλάχιστον 123 Ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί, νέα ονόματα δημοσίευσαν οι IDF

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανακοίνωσαν άλλα 38 ονόματα στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους. Μάλιστα, αυτό συνέβη τις τελευταίες 24 ώρες.

הודעת דובר צה״ל בנושא שמותיהם של 38 חללי צה״ל נוספים מהיממה האחרונה אשר משפחותיהם עודכנו: https://t.co/4eFW7WZp8y קישור לאתר צה»ל, בו מפורסמות ומתעדכנות פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIk0Wv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023

07:23 Ξεπέρασαν τους 700 οι νεκροί στη Γάζα μετά τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον 70 είναι οι νεκροί στη Γάζα μετά τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ. Περίπου 4.000 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιδρομές.

Πάνω από 137.000 είναι οι εκτοπισμένοι από τη Λωρίδα της Γάζας.

Palestine’s Health Ministry says Israeli bombs kill 704 Palestinians, including 143 children and 105 women, with 4,000 wounded in Gaza while Israeli Health Ministry reports 900 deaths and 2,600 injuries after Hamas attack Follow our live coverage: 👇https://t.co/fVnmR43rVX — TRT World (@trtworld) October 10, 2023

Υπενθυμίζεται ότι περισσότεροι από 900 είναι οι νεκροί Ισραηλινοί, τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Δυτική Όχθη, όπως και τέσσερις μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

07:15 Διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης ή υπέρ του Ισραήλ

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο με αφορμή τον πόλεμο Ισραήλ και Χαμάς.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, διαδηλώσεις υποστήριξης της Παλαιστίνης έγιναν στην Αθήνα, στο Λονδίνο, στη Νότια Αφρική και στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τις τελευταίες 24 ώρες.

Βίντεο από τη διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στο Λονδίνο:

People in London gathered in large numbers outside of the Israeli embassy on Monday evening chanting their support for Palestine, and calling upon Israeli officials to halt their assault on innocent civilians in the besieged enclave of Gaza

📸MEE/Sulaiman Lkaderi, Mohammad Saleh pic.twitter.com/ChBDwwgfF6 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 10, 2023

Φωτογραφίες από τη διαδήλωση ενάντια στην πολιορκία της Γάζας στο Κέιπ Τάουν:

Διαδήλωση υπέρ του Ισραήλ στο Μπουένος Άιρες:

07:05 Να συγκρατήσει τα δάκρυά του πάλευε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου on air

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου πάλεψε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CNN, καθώς συζητούσε για τις εικόνες των ισραηλινών θυμάτων της πρωτοφανούς επίθεσης της Χαμάς.

«Είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις αυτές τις εικόνες», δήλωσε ο Τζον Κίρμπι στον Τζέικ Τάπερ του CNN. «Το ανθρώπινο κόστος. Και αυτά είναι ανθρώπινα όντα. Είναι μέλη οικογενειών, είναι φίλοι, είναι αγαπημένα πρόσωπα»., πρόσθεσε, χωρίς, όμως, να κάνει αναφορά στους θανάτους αμάχων στη Γάζα που πολλαπλασιάζονται ώρα με την ώρα.

NSC’s John Kirby chokes up when speaking to @jaketapper about the images coming out of Israel. pic.twitter.com/BkknrKCWPI — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) October 9, 2023

07:00 Μια σύντομη σύνοψη των γεγονότων

Η υπηρεσία αρωγής του ΟΗΕ αναφέρει ότι οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες που ζουν σε καταφύγια στη Λωρίδα της Γάζας έχουν φτάσει τις 137.000, ή το 90% της χωρητικότητάς τους.

Αμείλικτοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συγκλόνισαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον δύο δημοσιογράφοι.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι ο ισραηλινός στρατός θα χρησιμοποιήσει «τεράστια δύναμη» ως αντίποινα στη χειρότερη επίθεση που συνέβη σε ισραηλινό έδαφος εδώ και δεκαετίες.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 687 Παλαιστίνιους στη Γάζα, περισσότερους από 900 Ισραηλινούς, τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και τέσσερις μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Δεκάδες ξένοι υπήκοοι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 12 πολίτες της Ταϊλάνδης, ήταν μεταξύ των καταγεγραμμένων νεκρών στη σύγκρουση.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Τσαρλς Κ. Μπράουν, προειδοποίησε το Ιράν «να μην εμπλακεί» στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς.

06:49 Ο Λευκός Οίκος στα χρώματα της σημαίας του Ισραήλ

Τη στήριξή τους στο Ισραήλ με κάθε τρόπο συνεχίζουν να δείχνουν οι ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος φωτίστηκε στα χρώματα της σημαίας του Ισραήλ.

Η σχετική ανάρτηση της Τζιλ Μπάιντεν:

We stand united with the people of Israel against terrorism. pic.twitter.com/phYo3lOzpk — Jill Biden (@FLOTUS) October 10, 2023

06:42 Νικολάς Μαδούρο: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατηγόρησε χθες Δευτέρα το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» εναντίον των Παλαιστινίων, μετά την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης για την επιβολή «πλήρους πολιορκίας» στη Λωρίδα της Γάζας, αναφερόμενος σε ανακοίνωση Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση την οποία διαβάσαμε προσεκτικά, μια ανακοίνωση συναγερμού (…) μπροστά στη γενοκτονία που άρχισε εναντίον του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα», είπε ο Μαδούρο στην κρατική τηλεόραση.

Αναγνωρίζοντας τις «θεμιτές ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλειά του», ο κ. Γκουτέρες δήλωσε «βαθιά αναστατωμένος» χθες Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση περί επιβολής «πλήρους πολιορκίας» στη Λωρίδα της Γάζας.

Venezuela President Maduro: «No electricity, no water, no fuel. Total blockade, invasion of Gaza. There, in a small space, live millions of human beings who, for decades, have been bombed, tortured, attacked, persecuted, and martyred. That is the sacred people of Gaza! The world… pic.twitter.com/k019gcTjjN — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) October 10, 2023

06:36 Ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση κάνει λόγο για μάχες και στη Δυτική Όχθη

Η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, Ταξιαρχίες των Μαρτύρων του Αλ-Άκσα κάνει λόγο για μάχες με ισραηλινές δυνάμεις και στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Telegram, οι μαχητές της χτύπησαν απευθείας τις ισραηλινές δυνάμεις στη Ναμπλούς και ισραηλινά οχήματα στη τΖΕΝΊΝ.

Το Al Jazeera δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει από ανεξάρτητη πηγή αν κάτι τέτοιο ισχύει.

06:28 «Ανεπανάληπτη σφαγή» στη Γάζα

Για «ανεπανάληπτη σφαγή» στη Γάζα κάνει λόγο το Middle East Eye, με τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς να συνεχίζονται.

🔴 #LIVE DAY 3: #Israel #Gaza Fierce battles continued to rage between Palestinian fighters and the Israeli military in southern Israel. Israel has also continued its airstrikes on Gaza ahead of looming ground invasion. Follow our live coverage here⤵️https://t.co/SRn1vpZucb — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 9, 2023



Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έρχονται στη δημοσιότητα είναι συγκλονιστικά.

Νεαρή κοπέλα καταγράφει τον βομβαρδισμό στο μπλοκ κατοικιών που διαμένει η οικογένειά της την τρίτη ημέρα του αιματοκυλίσματος.

A young woman in Gaza documents her family’s apartment block getting bombed on the third night of fighting between the Israeli army and Palestinian fighters, amidst Israel’s relentless bombardment of the enclave, described by residents as an «unimaginable massacre» pic.twitter.com/81PTgbX54p — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 10, 2023

6:16 Σκοτώθηκαν και δημοσιογράφοι από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τουλάχιστον δύο Άραβες δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, σύμφωνα με αραβικά ΜΜΕ.

Ο Σαίντ Αλ-Ταουίλ σκοτώθηκε όταν το κτίριο όπου βρισκόταν στα δυτικά της Γάζας βομβαρδίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης.

Ο Ρεζκ Μοχάμεντ Σομπ σκοτώθηκε επίσης στο δυτικό τμήμα της Γάζας όταν βομβαρδισμός έπληξε το κτίριο όπου βρισκόταν.

04:59 Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας θέλει να μεταφέρει την πρεσβεία

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Πετρ Φιάλα τάχθηκε χθες Δευτέρα υπέρ της μετεγκατάστασης της πρεσβείας της χώρας του στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

«Είμαι πεπεισμένος πως αυτό θα ήταν επιθυμητό βήμα την παρούσα στιγμή», ανέφερε ο φιλελεύθερος συντηρητικός πρωθυπουργός μέσω X.

Πρόσθεσε πως θα διαπραγματευθεί τη διαδικασία με τους κυβερνητικούς εταίρους του.

I have personally been a proponent of relocating the Czech Embassy to Jerusalem for a long time. I am convinced that this would be a desirable step at the present time. I intend to discuss the specific course of action in this situation with my coalition partners. At the same… — Petr Fiala (@P_Fiala) October 9, 2023

03:30 Οι ΗΠΑ δεν θα αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει καμιά πρόθεση ν’ αναπτύξει δυνάμεις στο πεδίο μετά την επίθεση εναντίον του Ισραήλ που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, πάντως θα προστατεύσει τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας Τζον Κέρμπι.

02:08 Τα Σκόπια στα χρώματα του Ισραήλ

Με τα χρώματα της ισραηλινής σημαίας φωτίστηκε απόψε το κτίριο της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, σε ένδειξη συμπαράστασης προς το Ισραήλ, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

«Στήριξη στο Ισραήλ σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές. Καταδικάζουμε σθεναρά και απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ. Οι σκέψεις μας είναι με τον ισραηλινό λαό, με τον οποίο είμαστε αλληλέγγυοι και συμπονάμε.

»Απευθύνουμε έκκληση για λύση μέσω του διαλόγου, ο κόσμος χρειάζεται ειρήνη», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι, σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αμέσως μετά τον φωτισμό του κτιρίου της κυβέρνησης με τα χρώματα της σημαίας του Ισραήλ.

Поддршка за Израел во овие тешки моменти. Силно и недвосмислено ги осудуваме терористичките напади на Хамас врз Израел. Нашите мисли се со израелскиот народ, со кој се солидаризираме и сочувствуваме. @netanyahu #WeStandWithIsrael 🇮🇱 pic.twitter.com/dsjAFbYPp0 — Dimitar Kovachevski (@DKovachevski) October 9, 2023

00:30 108 σοροί Ισραηλινών βρέθηκαν στο Kibbutz Be’eri

Τα πτώματα 108 Ισραηλινών στο βρέθηκαν στο Kibbutz Be’eri μετά τη σφαγή που πραγματοποίησαν εκεί μαχητές της Χαμάς. Βρέθηκαν επίσης τα πτώματα μαχητών της Χαμάς.

Τα μέλη της οργάνωσης διάσωσης άρχισαν να ψάχνουν το κιμπούτς τη Δευτέρα και σχεδιάζουν να συνεχίσουν να σαρώνουν την περιοχή την Τρίτη.

23:50 Τουλάχιστον 11 Αμερικανοί σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της Χαμάς

Τουλάχιστον 11 Αμερικανοί σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Παράλληλα, θεώρησε πιθανό να συμπεριλαμβάνονται Αμερικανοί στους ομήρους της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης. «Παρότι καταβάλλουμε προσπάθειες για να το επιβεβαιώσουμε, θεωρούμε πιθανό αμερικανοί πολίτες να είναι μεταξύ των αιχμαλώτων της Χαμάς», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

23:43 Η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι βομβάρδισε δύο ισραηλινούς στρατώνες

Η σιιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε δύο ισραηλινούς στρατώνες σε «απάντηση» για τον θάνατο τουλάχιστον τριών μελών της – αναφορές κάνουν λόγο για τέσσερις – κατά τη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών, εν μέσω φόβων κλιμάκωσης μετά την παρείσφρηση Παλαιστινίων μαχητών στο Ισραήλ από τον Λίβανο.

Αποκαλώντας την επίθεσή της «πρώτη απάντηση», η Χεζμπολάχ δήλωσε σε ανακοίνωση ότι βομβάρδισε δύο ισραηλινούς στρατώνες «χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενους πυραύλους και βλήματα όλμων που πέτυχαν» τους στόχους τους.

23:40 Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα

Σύμφωνα με τους Times of Gaza υπάρχουν αναφορές για νεκρούς όσο το σφυροκόπημα συνεχίζεται.

Mass casualties reported in a new lsraeli bombing targeting Khan Yunis, south of Gaza Strip. pic.twitter.com/J4a8eVTu3K — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 9, 2023

23:20 «Η Χαμάς δεν θα διαπραγματευτεί για τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους»

Ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ομάδα δεν θα διαπραγματευτεί για τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους «υπό καθεστώς επίθεσης». Ο Αμπού Ουμπαϊντά είπε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να είναι έτοιμο να «πληρώσει το τίμημα» σε αντάλλαγμα για την ελευθερία των αιχμαλώτων.

23:10 Ερντογάν και Σίσι καλούν Χαμάς και Ισραήλ να τερματίσουν τη βία

22:58 «Το Ισραήλ με τον αποκλεισμό της Γάζας διαπράττει έγκλημα πολέμου»

Η Human Rights Watch ζητά από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να λάβει υπόψιν του τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνα του Ισραήλ για τον αποκλεισμό καθώς «πρόκειται για έγκλημα πολέμου όταν επιβάλεις συλλογική τιμωρία σε έναν λαό καταδικάζοντάς τον στην πείνα».

Abhorrent. This is a call to commit a war crime by @yoavgallant. The @IntlCrimCourt should take note. Quote by @OmarSShakir ⤵️ https://t.co/kKVo6YtpI1 pic.twitter.com/neHQMwnXVn — Human Rights Watch (@hrw) October 9, 2023

22:37 Σπαρακτικό βίντεο από τη Γάζα – Προσοχή σκληρές εικόνες

«Δεν την παρηγορεί, τη νανουρίζει για τον αιώνιο ύπνο της» είναι το σχόλιο των Times of Gaza που συνοδεύει το σπαρακτικό βίντεο με τον πατέρα να κρατά στην αγκαλιά του τη νεκρή κόρη του σε νοσοκομείο της Γάζας.

No, he’s not comforting her; he’s putting her to her eternal sleep. Palestinian father in Gaza Strip holds his dead baby between his arms to give her a final hug after she was killed in an lsraeli airstrike. pic.twitter.com/YaeQh55t0b — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 9, 2023

Από το Σάββατο σε Γάζα και Δυτική Όχθη έχουν σκοτωθεί περισσότερα από 140 παιδιά από βομβαρδισμούς και ισραηλινά πυρά. Τα παιδιά δεν εξαιρούνται από τον βαρύ φόρο αίματος που πληρώνουν οι Παλαιστίνιοι εδώ και δεκαετίες κατά τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού ή ακόμα και τις «ήρεμες» μέρες από στρατιωτικούς και αστυνομικούς.