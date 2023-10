«Μια άνευ προηγουμένου διασυνοριακή και πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας. Υπάρχουν πολλά θύματα» καταγγέλλει σε ανάρτησή του στα social media ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς.

«Αναμένουμε από τους φίλους μας να εκφράσουν την ισχυρή υποστήριξή τους στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον λαό και τα σύνορά του» υπογραμμίζει ο Νόαμ Κατς για την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας.

Επικαλούμενος τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αναφέρει πως «τρομοκράτες διείσδυσαν από τη θάλασσα, από τον αέρα και από το έδαφος. Περίπου 2.200 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ».

Παράλληλα, ο Νόαμ Κατς σημειώνει πως ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «μέχρι στιγμής έχουν εκτοξευθεί περίπου 2.200 πύραυλοι από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ και ότι οι τρομοκράτες διείσδυσαν στο Ισραήλ μέσω «της θάλασσας, του αέρα και της ξηράς», καθώς και ότι δεκάδες χιλιάδες εφεδρικό προσωπικό θα κινητοποιηθεί λόγω της κατάστασης.

An unprecedented cross border and rocket attack on israel from Gaza. There are many casualties. We expect our friends to express their strong support in Israel right to defend its people and borders.

IDF: Terrorists infiltrated from the sea, from the air and from the ground.…

— 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) October 7, 2023