Ήχησαν σειρήνες

Νέα ανάφλεξη στο Μεσανατολικό, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Παλαιστίνιοι ένοπλοι διείσδυσαν σε περιοχές του νότιου Ισραήλ ενώ εξαπολύθηκε ομοβροντία ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα το πρωί, σε μια αιφνιδιαστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν.

Μία Ισραηλινή σκοτώθηκε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ μέλη πληρωμάτων ασθενοφόρων είχαν αναπτυχθεί σε περιοχές γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας ενώ σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ.

Αναφορές ωστόσο κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς.

This is guerrilla warfare on the streets of southern Israel. The images are chilling. Many dead, and many hostages taken. Israel seems to have been taken completely off guard. It is a full fledge war. #Israel #Gaza pic.twitter.com/FP3tw9tld5 — The Fall Of Rome (@LaCadutaDiRoma) October 7, 2023

Κατάσταση πολέμου

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικού στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων.

Παλαιστίνιοι ένοπλοι κυκλοφορούν στους δρόμους.

Palestinian Gunmen seen in the City of Sderot within the last several minutes Opening-Fire on a passing Police Car. pic.twitter.com/WasDjNSYgv — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Palestinian terrorists from the Gaza Strip are seen in Sderot. pic.twitter.com/dsuL4uYWoY — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

«Αριθμός τρομοκρατών έχει διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους στη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας

Τουλάχιστον ένας πύραυλος έπληξε απευθείας ένα κτίριο στο περιφερειακό συμβούλιο Gederot, σκοτώνοντας μια γυναίκα ηλικίας 60 ετών. Το Ισραήλ απάντησε αμέσως στην αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς, εξαπολύοντας επίθεση με πυραύλους κατά της Λωρίδας της Γάζας, την ώρα που ο υπουργός Άμυνας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ακτίνα 80 χιλιομέτρων από το συγκεκριμένο σημείο.

Οι IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις) ανέφεραν ότι ο αρχηγός του επιτελείου πραγματοποιούσε το πρωί του Σαββάτου αξιολόγηση της κατάστασης και ενέκρινε σχέδια για τη συνέχιση των επιχειρήσεων. Ο υπουργός Άμυνας Yoav Gallant ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων στρατιωτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των IDF. «Η Χαμάς είναι η κυρίαρχη οντότητα στη Λωρίδα της Γάζας, υπεύθυνη για την επίθεση αυτή και θα φέρει τις συνέπειες και την ευθύνη για τα γεγονότα», ανέφεραν οι IDF.

Israeli Defense Force Equipment and Vehicles have reportedly been Captured by Palestinian Fighters during their Incursion into Southern Israel. pic.twitter.com/yLEBWu4aCG — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα, Νόαμ Κατζ, αναμεταδίδει την ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας του.

Γράφει χαρακτηριστικά ο Νόαμ Κατζ: «Την τελευταία ώρα, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς είχε αρχίσει μαζικές βολές ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος και τρομοκράτες διείσδυσαν στο ισραηλινό έδαφος σε διάφορες τοποθεσίες. Οι άμαχοι στις νότιες και κεντρικές περιοχές υποχρεούνται να παραμείνουν δίπλα σε καταφύγια και στην περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, μέσα σε καταφύγια. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου διεξάγει επί του παρόντος αξιολόγηση της κατάστασης και εγκρίνει τα σχέδια για τη συνέχιση της δραστηριότητας των IDF. Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς είναι η κυρίαρχη στη Λωρίδα της Γάζας και είναι υπεύθυνη για την επίθεση αυτή. Θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες και την ευθύνη για τα γεγονότα αυτά».

IDF: Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις κηρύσσουν κατάσταση συναγερμού για #πόλεμο.

Την τελευταία ώρα, η τρομοκρατική οργάνωση #Χαμάς είχε ξεκινήσει μια μαζική εκτόξευση ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς ισραηλινό έδαφος και #τρομοκράτες διείσδυσαν στο #Ισραήλ σε διάφορες… https://t.co/gLb8Ma7w4X — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) October 7, 2023

Σπάνια δήλωση από τη Χαμάς

Ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι η ένοπλη ομάδα έχει ξεκινήσει μια νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ισραήλ, όπως αναφέρει το Associated Press.

Σε μια σπάνια δημόσια δήλωση, ο Μοχάμεντ Ντέιφ είπε ότι 5.000 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ τα ξημερώματα του Σαββάτου για να ξεκινήσει η «Επιχείρηση Καταιγίδα Αλ Άκσα».

«Αποφασίσαμε να πούμε: αρκετά», είπε ο Ντέιφ καθώς προέτρεψε όλους τους Παλαιστίνιους να αντιμετωπίσουν το Ισραήλ.

These are Hamas militants entering an Israeli neighbourhood. Unprecedented images from Israel right now. The attack is ongoing. pic.twitter.com/yoh0pFLL5Y — נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) October 7, 2023

Πριν τις επιθέσεις, συναγερμοί ήχησαν για αρκετά λεπτά στις νότιες περιοχές γύρω από τη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ στο Ισραήλ. Εκρήξεις ακούγονταν σε πόλεις γύρω από το Τελ Αβίβ και έξω από την Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ, με τον στρατό να μην δίνει άμεσα λεπτομέρειες στη δημοσιότητα για την προέλευσή τους.

🔴A Rocket is reported to have Struck the City of Tel Aviv in Central Israel within the last few minutes, Damage and Casualties are Unknown.#Israel #Palestine pic.twitter.com/BJas0cTm90 — WorldNewsRC (@WorldNewsRC) October 7, 2023

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους ασφαλείας τις επόμενες ώρες.

🇵🇸🇮🇱 Situation Update: Attacks on Gaza Strip Surroundings. Multiple attacks have been reported on settlements surrounding the Gaza Strip. The region remains a focal point of tension. 🚁 Resistance Drone Activity 🚁

There are reports of resistance drones possibly penetrating… pic.twitter.com/zUhncRkz0i — Abdul Quadir – عبدالقادر (@Northistan) October 7, 2023