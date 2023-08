Η Εθνική προετοιμάζεται για το ματς κόντρα στη Νέα Ζηλανδία. Ένα ματς που έχει τον χαρακτήρα τελικού αφού όποιος επικρατήσει από τους δύο «μονομάχους» θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης και τον Όμιλο στον οποίο έχουν ήδη πιάσει… στασίδι οι ΗΠΑ, Λιθουανία και Μαυροβούνιο.

Τον χαρακτηρισμό του τελικού δεν τον απορρίπτουν ούτε μέσα από την Εθνική, με τον στενό συνεργάτη του Ιτούδη, Στέφανο Τριαντάφυλλο να αναγνωρίζει την δυσκολία της αναμέτρησης ενώ παράλληλα τόνισε πως οι Έλληνες διεθνείς είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι τόσο τακτικά όσο και σωματικά για τη μάχη αυτή.

Ειδικά το δεύτερο κομμάτι είναι κλειδί στην αυριανή αναμέτρηση καθώς οι Νεοζηλανδοί είναι πολύ καλοί σε δύο τομείς του παιχνιδιού, προσπαθώντας να… μασκαρέψουν αδυναμίες όπως την έλλειψη ταλέντου και ύψους. Για να το κάνουν αυτό, έχουν αναπτύξει τον δυναμισμό και την ένταση στο παιχνίδι τους καθώς είναι η πιο σκληρή και physical ομάδα της διοργάνωσης, πολλές φορές στα όρια του αντιαθλητικού, ενώ παράλληλα σουτάρουν με πολύ υψηλό ποσοστό που αγγίζει το 41.5%.

🚨 Big Papa with 11 points to start the game 🚨#FIBAWC x #WinForHellas pic.twitter.com/awinz23VMY

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2023