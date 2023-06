Και με διαδικτυακό ξεκατίνιασμα

Ο Ζάιον Γουιλίαμσον θα έπρεπε να πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς ο ίδιος και η σύντροφός του, Αχκίμα ανακοίνωσαν πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ωστόσο τελικά έφερε μπελάδες για για τον σταρ του NBA, καθώς μία πορνοστάρ και μοντέλο του OnlyFans, του εξαπέλυσε μία απίστευτη επίθεση κατηγορώντας τον πως την απάτησε.

Η Μοράια Μιλς αποφάσισε να βγάλει στη φόρα τα προσωπικά τους και ξεκίνησε μία επίθεση προς τον σταρ των New Orleans Pelicans υποστηρίζοντας ότι είχαν δεσμό και σεξουαλικές επαφές και μάλιστα πρόσφατα.

Με συνεχείς αναρτήσεις στο Twitter η πορνοστάρ έχει ανεβάσει και μηνύματα που της έστειλε ο Ζάιον Γουιλίαμσον, ενώ χρησιμοποιεί κι ένα απίστευτο υβρεολόγιο προς τον σταρ του NBA και όχι μόνο.

«Συγχαρητήρια Ζάιον Γουίλιαμσον, είμαι χαρούμενη για εσένα», αναφέρει το πρώτο μήνυμα με τη συνέχεια να μην είναι σε τόσο πολιτισμένο επίπεδο.

Congrats Zion Williamson happy for you 🙌 😊 pic.twitter.com/wPjwmUahrv — Moriah Mills 🖤 (@moriahmillsss) June 7, 2023

«Σε μισώ. Από ότι φαίνεται είχες σχέση και κοιμόσουν με άλλες γυναίκες πίσω από την πλάτη μου. Είσαι ψεύτης. Ευχήσου να μην είμαι έγκυος κι εγώ γιατί έχω καθυστέρηση. Ήμουν μαζί σου την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Ορλεάνη και δεν μπορούσες να μου πεις ότι είχες αφήσει έγκυο μία τυχαία πουτ@@@@@ μετά από όλα όσα έκανα για εσένα. Σε άφησα να με γαμ@@@@ χωρίς προφυλακτικό τόσες φορές. Έθεσες τη ζωή μου σε κίνδυνο με το να γαμ@@@ όλες αυτές τις γκόμενες», αναφέρει αρχικά η Μιλς.

I let you fuck me so many times without condom and this is what u do to me a hood rat that does cpn 🤢🤢🥲🥲🥲 — Moriah Mills 🖤 (@moriahmillsss) June 7, 2023

«Δεν μπορούσες να αφήσεις έγκυο μία πραγματική πορνοστάρ. Σου έδωσα κίνητρο να βρεις πάλι τη φόρμα σου, σε άφησα να με γαμ@@@@ με όλους τους τρόπους και να με τραβήξεις βίντεο με το κινητό σου και άφησες έγκυο μια χαμηλού επιπέδου πορνοστάρ. Κάνε τεστ DNA ή με έχασες. Σου έλεγα ότι θα είσαι ο επόμενος βασιλιάς, ο επόμενος Λεμπρόν. Σε έδωσα κίνητρο για τη φετινή σεζόν που πήρες βάρος. Είναι τοξική και το σιχαίνομαι για εσένα ειλικρινά. Με πλήρωσες με αυτό και δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες το βράδυ», έγραψε ακόμα.

I told you was gonna be the next king next to lebron I motivated you 🥲🥲 you bm is the reason you gained weight she toxic I hate this for you that honestly @Zionwilliamson you hurt me with this one I couldn’t sleep last night 🥲🥲🥲🥲 — Moriah Mills 🖤 (@moriahmillsss) June 7, 2023

I motivated u to get back in shape I let you fuck me all kinds of ways and film me on your phone @Zionwilliamson and you impregnate a low budget pornstar dna test or I’m done !!!!!!! — Moriah Mills 🖤 (@moriahmillsss) June 7, 2023

«Σε άφησα να φτύσεις στο στόμα μου όταν γαμ@@@@ την περασμένη εβδομάδα και δεν μπορούσες να μου πεις ότι έχεις αφήσει άλλη έγκυο. Πώς θα μας έφερνες και τις δύο στη Νέα Ορλεάνη χωρίς να το μάθω; Άφησες αυτή να τη γκόμενα να γίνει μνηστή σου, γι’ αυτό είμαι θυμωμένη. Είναι 29 και ήδη με ένα ανήλικο παιδί. Γνωρίζω πως είναι να είσαι κοπέλα μπασκετμπολίστα. Ξέρω ότι θα υπάρχουν κι άλλες γυναίκες αλλά δεν περίμενα να αφήνεις αυτές τις πουτ@@@@ εγκύους. Δεν έχω κανένα βίντεο, είναι όλα στο κινητό του Ζάιον. Είχαμε κανονικά σχέση. Μην με πάρεις τηλέφωνο Ζάιον. Μέ έχασες μέχρι να δω το τεστ DNA», αναφέρει σε άλλο tweet.

«Διαδικτυακό ξεκατίνιασμα»

O Ζάιον Γουίλιαμσον δεν έχει κάνει κάποια επίσημη δήλωση ούτε έχει απαντήσει στα όσα του καταλογίζει η Μιλς.

Από την άλλη άρχισε «διαδικτυακό ξεκατίνιασμα», ανάμεσα στη σύντροφο του Ζάιον και την πορνοστάρ. Η Αχκίμα έκανε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το οποίο φαίνεται να απαντάει στα δεκάδες tweet. «Οι χαρούμενες πουτ@@@@ δεν μισούν και οι μισητές πουτ@@@@νες δεν είναι χαρούμενες» έγραψε.

Δείτε το story

Πάντως η Μιλς δεν άφησε αναπάντητο το story. «Δεν είσαι στο επίπεδό μου. Πίστεψέ το».

You need a baby to get a bag . I get it just cause we not on the same level 🥱 — Moriah Mills 🖤 (@moriahmillsss) June 7, 2023

Στη συνέχεια από την «ομοβροντία» tweet η Μιλς δεν ξέφυγε ούτε η Αχκίμα. «Είμαι στην Ατλάντα πουτ@@@, θα με δεις τον Δεκέμβριο ή πρέπει να λέω στο νέο μου διαμέρισμα στη Νέα Ορλεάνη, Αχκίμα είμαστε αδερφές, σύζυγοι, τώρα ή συνετίσου ή χάσου. Πάντα παίρνω περισσότερα. Είμαι η πριγκίπισσα του κι εσύ μία καμένη μητέρα μωρού».

I’m in Atlanta hoe see me in December or should I say at my new condo in New Orleans @AhhConcreterose we sister wives now get wit or get lost .but imma get more always 🤡 he don’t play about me when it come to spoiling I’m his princess you a burnt out baby mom — Moriah Mills 🖤 (@moriahmillsss) June 7, 2023

Απειλές καταγγέλλει η Μιλς

Όμως η κόντρα δεν έμεινε εκεί καθώς η πορνοστάρ καταγγέλλει την οικογένεια της Αχκίμα για απειλές και επιρρίπτει την ευθύνη στον σταρ του NBA σε περίπτωση που της συμβεί κάτι.

«Τώρα με παρενοχλούν Ζάιον Γουίλιαμσον. Δεν μου αρέσει όλο αυτό. Δεν απείλησα κανέναν. Αν μου συμβεί κάτι στην Ατλάντα πριν τον Δεκέμβριο. Αυτό βγαίνει εκτός ελέγχου. Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο τους ανθρώπους σου Ζάιον. Ευχαριστώ, τελείωσα».

«Αν μου σκύβει κάτι ευθύνεσαι εσύ Ζάιον, επειδή έχεις αφήσει την οικογένεια αυτού του κοριτσιού να με απειλεί», κατέληξε η Μιλς.

If anything happens to me @Zionwilliamson it’s on you because you have this girls family threatening me. — Moriah Mills 🖤 (@moriahmillsss) June 7, 2023