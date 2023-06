Σε νέα εποχή περνάει η Τσέλσι, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο νέος τεχνικός της ομάδας θα είναι ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο.

Οι «μπλε» του Λονδίνου συμφώνησαν με τον Αργεντινό προπονητή για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, μέχρι δηλαδή το καλοκαίρι του 2026, με την ελπίδα να είναι εκείνος που οδηγήσει την ομάδα πίσω στον δρόμο των επιτυχιών και στην ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά τη φετινή καταστροφική σεζόν.

Θυμίζουμε ότι ο 51χρονος κόουτς αποχώρησε από τον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν τον Ιούλιο του 2022 και έκτοτε είχε μείνει χωρίς ομάδα.

Mauricio Pochettino has finally signed the contract as new Chelsea head coach after verbal agreement reached 2 weeks ago. 🚨🔵✍🏻 #CFC

Official statement ready, he’s starting his job as Chelsea manager next week.

Contract will be valid until June 2026.

Here we go confirmed. pic.twitter.com/7BaBpimsFm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2023