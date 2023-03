Ναυτιλία

Σιδηρομετάλλευμα, άνθρακας, σόγια και σιτηρά συντηρούν σε ιδιαίτερα θετικό έδαφος τη ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου. Με τις εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος της Βραζιλίας να αυξάνονται αισθητά σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, τα μεγάλης χωρητικότητας πλοία, τα Capesize, θα κρατηθούν σε πολύ θετικό έδαφος όσον αφορά τους ναύλους, εκτιμά ο ναυλομεσιτικός οίκος Allied.

Για τα μικρότερου μεγέθους πλοία, η συνέχιση της συμφωνίας για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα, και η μεγάλη, έστω και καθυστερημένη βραζιλιάνικη σοδειά σόγιας, θα διατηρήσουν ενδιαφέρουσα την αγορά τις επόμενες εβδομάδες.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο ναυλομεσιτικός οίκος Xclusiv σημειώνει ότι οι ναύλοι των Capesize, Panamax και Handysize πλοίων αγγίζουν επίπεδα που είχαν να δουν από τα μέσα Δεκεμβρίου 2022, ενώ των Supramax έχουν επιστρέψει στα μέσα Νοεμβρίου 2022.

Τα μηνύματα είναι θετικά ειδικά για τα μικρότερου μεγέθους πλοία. Σύμφωνα με τους αναλυτές, παρά τις έντονες βροχοπτώσεις που καθυστέρησαν τη συγκομιδή σόγιας στη Βραζιλία, τελικά οι εξαγωγές της χώρας αναμένεται να αυξηθούν απότομα τους επόμενους μήνες. Οπως τονίζεται, η Βραζιλία βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη συγκομιδής-ρεκόρ φέτος στη σόγια στους 152,9 εκατομμύρια τόνους, αυξημένη κατά 21,8% σε σύγκριση με το 2022. Επίσης η Κίνα φαίνεται να επιστρέφει στο αναπτυξιακό παιχνίδι παρά την ανακοίνωση για τον χαμηλότερο στόχο ανάπτυξης του ΑΕΠ εδώ και δεκαετίες. Κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2023, οι εισαγωγές άνθρακα της Κίνας αυξήθηκαν κατά 71% σε 60,64 εκατομμύρια τόνους σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς οι εταιρείες κοινής ωφέλειας αύξησαν και πάλι τα αποθέματα για να ανταποκριθούν στις υψηλότερες απαιτήσεις μετά την εγκατάλειψη των πολιτικών της για μηδενικό Covid.

Ευνοϊκός συνδυασμός

Επίσης αναφορικά με τα σιτηρά ο ναυλομεσιτικός οίκος Intermodal σε μια λεπτομερή ανάλυσή του εκτιμά ότι το από θαλάσσης εμπόριο σιτηρών θα προσφέρει στήριξη στη ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου τους επόμενους μήνες. Ο ευνοϊκός συνδυασμός της τρέχουσας αυξημένης δραστηριότητας στα σιτηρά στις ΗΠΑ και την Αυστραλία σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της ζήτησης στην Κίνα, καθώς και τα χαμηλά αποθέματα της χώρας, θα ευνοήσουν ιδιαίτερα τα μεσαίου μεγέθους bulkers, τονίζει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η παγκόσμια παραγωγή σιταριού ανέρχεται σε 788,94 εκατομμύρια τόνους, καθώς οι αυξήσεις της παραγωγής στη Ρωσία, την Αυστραλία και τον Καναδά αντισταθμίζουν τη μειωμένη παραγωγή στην Αργεντινή, τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Το παγκόσμιο εμπόριο σιτηρών θεωρείται ότι πηγαίνει καλύτερα, υποβοηθούμενο από τις υψηλότερες εξαγωγές από το Καζακστάν, την Αυστραλία και τη Βραζιλία. Πιο συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο, οι εξαγωγές σιταριού ήταν εύρωστες στις περισσότερες εξαγωγικές χώρες. Στην Αυστραλία, το Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Science (ABARES) αύξησε την πρόβλεψή του για το έτος εμπορίας 2022-23 (Οκτώβριος - Σεπτέμβριος) για τις εξαγωγές σίτου της Αυστραλίας σε 28 εκατομμύρια τόνους, από 27,5 εκατομμύρια τόνους το προηγούμενο έτος. Τον Ιανουάριο, η χώρα απέστειλε ρεκόρ 3,34 εκατομμυρίων τόνων σίτου, αριθμός που δείχνει αύξηση 26% σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγές βασίστηκαν κυρίως στην αυξημένη ζήτηση της Κίνας, καθώς τα αποθέματα σιταριού της χώρας βρίσκονται κάτω από τον εποχικό μέσο όρο και δεν επαρκούν για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση μετά την Covid. Οι εξαγωγές προς την Κίνα αντιπροσώπευαν το 28% των συνολικών εξαγωγών της Αυστραλίας τον Ιανουάριο. Αλλοι προορισμοί ήταν η Ινδονησία, που αντιπροσωπεύει το 16% των εξαγωγών, η Νότια Κορέα και οι Φιλιππίνες με μερίδιο 10% των συνολικών φορτίων.

Τέλος, το σιτάρι της Μαύρης Θάλασσας συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μεταφορά του, που σχετίζονται με τον πόλεμο. Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων της Ουκρανίας, οι εξαγωγές σιταριού τον Φεβρουάριο ανήλθαν σε 11,4 εκατομμύρια τόνους, σε σύγκριση με 18,4 εκατομμύρια τόνους για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ωστόσο, οι θαλάσσιες εξαγωγές σιταριού ανήλθαν σε 1 εκατομμύριο τόνους τον Φεβρουάριο, αύξηση 18%. Στο σενάριο της επιτυχούς ανανέωσης της συμφωνίας εξαγωγής σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα, οι εξαγωγές σιταριού της Ουκρανίας το 2022-23 θα μπορούσαν να φτάσουν τα 14,2 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με τη Refinitiv.