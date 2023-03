Τους πιλότους των Su-27, πρωταγωνιστές του «θερμού» επεισοδίου με το αμερικανικό drone, που κατέπεσε στη Μαύρη Θάλασσα, παρασημοφόρησε ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη την Τρίτη στη Μαύρη Θάλασσα αφού αναχαιτίσθηκε από ρωσικά αεριωθούμενα.

Είναι η πρώτη απ’ ευθείας συμπλοκή ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται γνωστή αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, πριν από ένα χρόνο.

Στην ανακοίνωσή του για την παρασημοφόρηση, το υπουργείο επανέλαβε τη ρωσική εκδοχή για τα γεγονότα -η οποία αμφισβητείται από την Ουάσιγκτον-, σύμφωνα με την οποία τα ρωσικά αεροπλάνα δεν ήρθαν σε φυσική επαφή με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

«Ως αποτέλεσμα των απότομων ελιγμών, γύρω στις 9:30 π.μ. (ώρα Μόσχας) το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα MQ-9 άρχισε να ίπταται ανεξέλεγκτα και να χάνει ύψος και προσέκρουσε στην υδάτινη επιφάνεια», ανέφερε το υπουργείο.

