Πάνω από μία εβδομάδα έχει περάσει από τον φονικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία και οι διασώστες συνεχίζουν να ανασύρουν επιζώντες από τα χαλάσματα.

Αυτή τη φορά μια 10χρονη, ένας 17χρονος κι ο αδερφός του ανασύρθηκαν ζωντανοί, οκτώ ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς της περασμένης Δευτέρας.

Η μικρή Ayca Cebni είχε θαφτεί στα ερείπια ενός 11όροφου κτηρίου και βγήκε ζωντανή από τα χαλάσματα μετά από 185 ώρες, χάρη στη σκληρή δουλειά των σωστικών συνεργείων που συνεχίζεται εδώ και μέρες.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα, η Ayca είναι καλά στην υγεία της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αναρρώνει.

Δείτε τη στιγμή του απεγκλωβισμού:

Ο 17χρονος Muhammed Enes κι ένας ακόμη άντρας ανασύρθηκαν σήμερα από τα συντρίμμια πολυκατοικίας στην επαρχία Καχραμάνμαρας της Τουρκίας, σχεδόν 198 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, όπως μεταδίδει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk.

Σύμφωνα με το Anadolu, πρόκειται για δύο αδέρφια.

Ο 17χρονος Muhammed, όταν ρωτήθηκε από τους διασώστες αν είναι καλά, τότε αυτός απάντησε «ναι, είμαι καλά».

