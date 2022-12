Με ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών προκειμένου να προσδιορίσουν τους λόγους που ώθησαν τον 69χρονο να ανοίξει πυρ χθες, Παρασκευή, στο Παρίσι, κοντά σ’ ένα κουρδικό πολιτιστικό κέντρο, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν σοβαρά.

Ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε μια «ειδεχθή επίθεση», της οποίας «στόχος ήταν οι Κούρδοι της Γαλλίας» και, κατόπιν αιτήματός του, ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού θα δεχθεί σήμερα τους υπευθύνους της κουρδικής κοινότητας.

Γαλλία: Συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης στο Παρίσι – Κατέληξε τραυματίας

Αυτοί οι τελευταίοι έχουν ανακοινώσει εξάλλου μια διαδήλωση για το μεσημέρι στο Παρίσι.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Ανγκιέμ, στο ύψος ενός κουρδικού πολιτιστικού κέντρου, σε μια εμπορική περιοχή που αποτελεί κέντρο της ζωής της κουρδικής κοινότητας στη γαλλική πρωτεύουσα.

Angry Kurds clash with police in Paris after a suspected far right gunman killed four at a Kurdish cultural centre. pic.twitter.com/70JRm2aIYr

Ο δράστης των πυροβολισμών, ο οποίος είχε ήδη διαπράξει στο παρελθόν βιαιότητες με όπλο, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και βρίσκεται υπό κράτηση.

Δεν έχει διαρρεύσει καμιά πληροφορία για το προφίλ των θυμάτων, τα οποία δεν ήταν «γνωστά στις γαλλικές υπηρεσίες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν.

Οι αρχές έχουν αρχίσει έρευνα για φόνους, απόπειρες φόνων, ένοπλη βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο δράστης, ο οποίος τραυματίσθηκε ελαφρά στο πρόσωπο κατά τη σύλληψή του, είναι γνωστός στη δικαιοσύνη.

Είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο σε 12 μήνες φυλάκιση για βιαιότητες με όπλα που διέπραξε το 2016 – μια καταδίκη την οποία έχει εφεσιβάλει.

Σε βάρος αυτού του άνδρα είχαν εξάλλου απαγγελθεί το Δεκέμβριο του 2021 κατηγορίες για βιαιότητες με όπλα, εκ προμελέτης και με ρατσιστικό χαρακτήρα, για γεγονότα της 8ης Δεκεμβρίου 2021. Σ’ αυτή τη δεύτερη υπόθεση, είναι ύποπτος ότι τραυμάτισε με μαχαίρι μετανάστες σ’ ένα καταυλισμό στο Παρίσι και ότι κατέστρεψε σκηνές τους, είχε δηλώσει τότε μια αστυνομική πηγή.

Έπειτα από ένα χρόνο προσωρινής κράτησης, αφέθηκε ελεύθερος στις 12 Δεκεμβρίου, όπως προβλέπει ο νόμος, και τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιό.

Το 2017, ο άνδρας αυτός είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση έξι μηνών με αναστολή για παράνομη οπλοκατοχή. Αντιθέτως είναι άγνωστος στις υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας (DGSI) και πληροφοριών και «δεν είχε φάκελο ως ακροδεξιός», σύμφωνα με τον Ζεράλ Νταρμανέν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το ρατσιστικό κίνητρο είναι ένα από τα σενάρια που ερευνώνται, αλλά πρέπει να επιβεβαιωθεί κυρίως από τις δηλώσεις του υπόπτου κατά την κράτησή του.

Το σενάριο μιας τρομοκρατικής επίθεσης έχει παραμεριστεί σ’ αυτό το στάδιο των ερευνών, σύμφωνα με την εισαγγελέα.

A white supremacist killed at least 3 people in a Kurdish cafe in Paris. Kurdish community is protesting, chanting anti-Turkey and anti-Erdogan slogans and asking for better protection from French authorities. pic.twitter.com/bEDdNrE2Dl

— Ashok Swain (@ashoswai) December 23, 2022