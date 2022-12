Με δηκτικό τρόπο σχολίασε ένας Αμερικανός δημοσιογράφος την ιστορική επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ. «Ο Ζελένσκι έμοιαζε με μάνατζερ στριπτιζάδικου, έπρεπε να τον πετάξουν έξω», ανέφερε ο δημοσιογράφος, με αφορμή το ντύσιμο του ηγέτη της χώρας.

Ο λόγος για τον Τάκερ Κάρλσον, σχολιαστή του Fox News, o οποίος σχολίασε την στάση και τις ενδυματολογικές επιλογές του, ενώ τον συνέκρινε με τον Αμερικανό επιχειρηματία Σαμ Μπάνκμαν Φριντ που χρεοκόπησε και συνελήφθη.

Με Patriot υποδέχονται στον Λευκό Οίκο τον Ζελένσκι

«Τα μίντια, το Κογκρέσο, ο Λευκός Οίκος αγαπάνε αυτό τον περίεργο μικρό τύπο, που τον λένε Σαμ Μπάνκμαν Φριντ. Τον θυμάστε; Κατά κάποιο τρόπο τον θυμήθηκα, όταν ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφτασε στο Λευκό Οίκο ντυμένος σαν μάνατζερ στριπτιζάδικου και άρχισε να ζητάει χρήματα!

Παραδόξως κανείς δεν τον πέταξε έξω! Αντίθετα, όλοι έκαναν αυτό που ήθελε», τόνισε ο Αμερικανός δημοσιογράφος για την εμφάνιση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Κάρλσον σχολίασε ακόμα χειρότερα τα χρήματα που ζήτησε ο Ζελένσκι από τις ΗΠΑ. «Ο ηγέτης μιας ξένης κυβέρνησης ντυμένος με ένα φούτερ μπαίνει στο Κογκρέσο και ζητάει λεφτά. Και έχει και το θράσος να πει σε όσους ήταν εκεί και του έχουν δώσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, ότι αυτό δεν είναι ελεημοσύνη, αλλά μια επένδυση. Αλήθεια, θα τα γυρίσει τα λεφτά;»

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Αμερικανός δημοσιογράφος επιτίθεται στην Ουκρανία και την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τα λεφτά που δίνει στον Ζελένσκι για τον πόλεμο με την Ρωσία. Μάλιστα πολλοί λένε στις ΗΠΑ ότι κάνει προπαγάνδα υπέρ της Ρωσίας, κάτι που ο Κάρλσον είχε αρνηθεί δημόσια πριν καιρό.

Putin’s Press Secretary: “The President of Ukraine showed up at the WH dressed like the manager of a strip club and started to demand money. Amazingly, no one threw him out.” pic.twitter.com/ffvm7P3jO5

— Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) December 22, 2022