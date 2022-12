Στον ρόλο της, η Maomi Ackie

Η ταινία σε σκηνοθεσία της Kasi Lemmons (Harriet), σενάριο του υποψήφιου για Oscar Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody), παραγωγή του μυθικού μουσικού παραγωγού Clive Davis και πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με βραβείο BAFTA Naomi Ackie (The End of the F***ing World), αφηγείται τον πολύπλευρο και πολύπλοκο χαρακτήρα της γυναίκας πίσω από τη Φωνή.

Η νέα παραγωγή είναι μια ευκαιρία για το κοινό να βιώσει την εμπειρία των πιο γνωστών τραγουδιών της Whitney Houston σε μια ιστορία που αφηγείται τη ζωή της. Για να μεταφέρουν την ιστορία στη μεγάλη οθόνη, οι δημιουργοί απέκτησαν τις πρωτότυπες ηχογραφήσεις 22 κλασικών τραγουδιών της Houston και έκανα remix για να παίξουν στα καλύτερα ηχοσυστήματα των κινηματογράφων.

Ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε η Naomi Ackie ως Whitney Houston είναι ότι εκτός από το μεγάλο υποκριτικό της ταλέντο, είναι μια εκπαιδευμένη τραγουδίστρια. Για τον ρόλο της ως Houston χρειάστηκε να δουλέψει τη φωνή της, ώστε να ακούγεται και να τραγουδάει σαν εκείνη, παράλληλα με το playback, παρόλο που δεν ηχογραφούσαν τη φωνή της.

Στην ταινία, θα ακούσουμε τα εξής τραγούδια

Greatest Love of All

Home

You Give Good Love

If You Say My Eyes Are Beautiful (duet with Jermaine Jackson) Where Do Broken Hearts Go

Saving All My Love

How Will I Know

I Wanna Dance with Somebody

Far Enough (unreleased)

The Star-Spangled Banner

Run To You

I Will Always Love You (Live at the Concert for a New South Africa) Why Does It Hurt So Bad

It’s Not Right, But It’s OK

I’m Every Woman

I’m Your Baby Tonight

So Emotional

One Moment in Time

Million Dollar Bill

My Name Is Not Susan

I Didn’t Know My Own Strength

The Impossible Medley (I Loves You, Porgy / And I Am Telling You I’m Not Going / I Have Nothing)