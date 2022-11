Κατηγορώντας το PKK, για τη φονική έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη, o τούρκος υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ξημερώματα της Δευτέρας, τη σύλληψη του ατόμου που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα σε παγκάκι στον πεζόδρομο Ιστικλάλ και άλλων 21 υπόπτων.

«Το πρόσωπο που τοποθέτησε τη βόμβα συνελήφθη. Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη» για την έκρηξη της βόμβας, ανέφερε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίζει αν πρόκειται για άνδρα ή για γυναίκα καθώς τις προηγούμενες ώρες τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για μια γυναίκα ως τη βασική ύποπτο.

H εφημερίδα Hurriyet πάντως το πρωί της Δευτέρας δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία της γυναίκας που θεωρείται ότι άφησε τη βόμβα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα η εικόνα έχει καταγραφεί στις 16:13 με τη γυναίκα να αφήνει την τσάντα της, να απομακρύνεται βιαστικά και λίγα λεπτά αργότερα να σημειώνεται η έκρηξη. Σε βίντεο έχει καταγραφεί η γυναίκα να τρέχει ανάμεσα στο ανυποψίαστο πλήθος.

Από την πρώτη στιγμή οι τουρκικές αρχές είχαν δώσει ως ύποπτη μια γυναίκα και μάλιστα είχαν διαρρεύσει ότι ήταν κόρη Κούρδου μαχητή που είχε σκοτωθεί τη δεκαετία του ’90, σε μια πρώτη προσπάθεια να συνδέσουν την έκρηξη με τους έξι νεκρούς, με το PKK.

Σύμφωνα με τον τούρκο δημοσιογράφο Ρατζίπ Σοϊλού, τα τουρκικά ΜΜΕ, δημοσιοποίησαν φωτογραφίες, από τη σύλληψη της γυναίκας.

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022