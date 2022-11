Κάποτε έγραφαν μαζί τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία της Μπαρτσελόνα υπερασπιζόμενοι το κέντρο της άμυνας των Καταλανών, ο ένας εκ των δύο έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια από την ενεργό δράση, τώρα φαίνεται πως ήρθε και η σειρά του άλλου. Ο λόγος για το ιστορικό αμυντικό δίδυμο Πουγιόλ – Πικέ.

Ο Ζεράρ Πικέ ανακοίνωσε την Πέμπτη (03/11) πως κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και το ποδοσφαιρικό του ταίρι επί σειρά ετών, Κάρλες Πουγιόλ, δεν τον ξέχασε… Πώς θα μπορούσε άλλωστε;

Ο 44χρόνος πρώην αμυντικός με ένα ποστ στα social media εξέφρασε την αγάπη του και τον σεβασμό του προς το πρόσωπο του Πίκε ενώ πέταξε και «καρφιά» για άδικη αντιμετώπιση του Ισπανού στόπερ από την διοίκηση της Μπαρτσελόνα.

Όσα έγραψε στην δημοσίευση:

«Σε ευχαριστώ για όλα Τζέρι. Είμαι σοκαρισμένος. Ήταν πολύ άδικοι μαζί σου, λίγοι υπερασπιστήκαν τη φανέλα της Μπαρτσελόνα όπως εσύ. Πάντα θα μπορώ να εξηγώ ότι ήταν ένα προνόμιο που έπαιξα μαζί σου. Σε εκτιμώ φίλε μου«.

Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic.❤️ pic.twitter.com/MweMaUnaXD

— Carles Puyol (@Carles5puyol) November 3, 2022