«Δυστυχώς απαραίτητη ενέργεια» χαρακτηρίζει τις απολύσεις περίπου 3.700 εργαζομένων ή το 50% του συνόλου του προσωπικού τού Twitter η διοίκηση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης που πλέον βρίσκεται στα χέρια του δισεκατομμυριούχου Ελον Μασκ.

«Σε μια προσπάθεια να θέσουμε το Twitter σε έναν υγιή δρόμο, θα περάσουμε από τη δύσκολη διαδικασία μείωσης του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού μας την Παρασκευή», ανέφερε η διοίκηση του Twitter σε ενημερωτικό σημείωμα.

«Αναγνωρίζουμε ότι αυτό θα επηρεάσει έναν αριθμό ατόμων που έχουν πολύτιμη συνεισφορά στο Twitter, αλλά αυτή η ενέργεια είναι δυστυχώς απαραίτητη για να διασφαλιστεί η επιτυχία της εταιρείας στο μέλλον».

Τα… φιρμάνια θα σταλούν σήμερα Παρασκευή στις 9 π.μ. ώρα Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με το ίδιο email.

Παράλληλα με αυτό, η διοίκηση σχεδιάζει να κλείσει προσωρινά τα γραφεία και να αναστείλει την εταιρική πρόσβαση «για να διασφαλίσει την ασφάλεια κάθε υπαλλήλου, καθώς και τα συστήματα Twitter και τα δεδομένα πελατών», αναφέρεται ακόμη.

Η εταιρεία άρχισε να κόβει την πρόσβαση των εργαζομένων σε email και στο σύστημα ανταλλαγής εταιρικών μηνυμάτων Slack το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Bloomberg.

Here’s the first official communication from Twitter’s new leadership to its staff, a week after Musk took over: a fun game where you get to find out if you’re laid off or not based by 9am tomorrow, based on whether the email pops up in your Twitter account or personal account. pic.twitter.com/tpJsAkiaHp

— Will Oremus (@WillOremus) November 4, 2022