Η Κάτω Βουλή της Γαλλίας διέκοψε τη σημερινή συνεδρίασή της όταν ένας ακροδεξιός βουλευτής φώναξε «Γυρίστε πίσω στην Αφρική» σε ένα μαύρο συνάδελφό του της αριστεράς, ο οποίος είχε θέσει μια ερώτηση σχετική με τη μετανάστευση.

Η «προτροπή» αυτή προκάλεσε μεγάλη αναταραχή. Η κυβέρνηση και η συμμαχία της αριστεράς την χαρακτήρισαν απαράδεκτη, ρατσιστική προσβολή. Η ακροδεξιά από την άλλη υποστήριξε ότι ο βουλευτής Γκρεγκουάρ ντε Φουρνάς δεν απευθυνόταν στον επερωτώντα βουλευτή, τον Κάρλος Μαρτέν Μπιλόνγκο, αλλά στους μετανάστες που βρίσκονται πάνω σε πλοίο μη κυβερνητικής οργάνωσης και αναζητούν «ασφαλές λιμάνι» για να αποβιβαστούν.

A member of a French far-right party yelled “go back to Africa” to politician Carlos Martens Bilongo during his address at the French Parliament pic.twitter.com/H6lViGHg7E

