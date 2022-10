Μια πανέμορφη παρουσία

Τις εντυπώσεις έχει κλέψει η νεαρή ψυχολόγος, Νάταλι Βέλτση, που παρακολουθούμε μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» του MEGA.

Η Νάταλι Βέλτση είναι η ψυχολόγος που πλαισιώνει την ομάδα της Αγγελικής Νικολούλη και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», ενώ πρόσφατα την είδαμε και στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, τραβώντας κι εκεί τα βλέμματα με την ομορφιά της.

Ποια είναι η Ναταλί Βέλτση

Η Ναταλί Βέλτση είναι 36 ετών.

Σπούδασε ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αποφοίτησε το 2007.

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην εταιρία Alzheimer, από όπου και απέκτησε, δίπλωμα εξειδίκευσης στην άνοια και την τρίτη ηλικία.

Το 2008 και ύστερα από γραπτές εξετάσεις, έγινε δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροψυχολογίας από όπου και απέκτησε την ειδικότητα της Νευροψυχολόγου.

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος, η Ναταλί Βέλτση εκπόνησε την μεταπτυχιακή της ερευνητική εργασία η οποία είχε θέμα «Η προσοχή και η σχέση της με την αναγνώριση των συναισθημάτων μέσω των εκφράσεων του προσώπου».

Το 2019 η Ναταλί Βέλτση εκπαιδεύτηκε στην Θεραπεία Σχημάτων στην Αμερική στο Cognitive Therapy Center of New Jersey and the New Jersey Institute for Schema Therapy δίπλα στον Jefrey Joung, ιδρυτή της θεραπείας σχημάτων και την Wendy Behary από όπου και έλαβε το Advanced Training Certification στην θεραπεία σχημάτων.

Επίσης, είναι μέλος του International society of schema therapy-ISST.

Ακόμα, έχει κάνει την πρακτική της άσκηση στη νευρολογική κλινική του νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α, ως Ψυχολόγος καθώς και στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου ως Νευροψυχολόγος.

Εθελοντικά, προσέφερε τις υπηρεσίες της επί τρία συναπτά έτη στο Μ.Κ.Ο “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, και συγκεκριμένα στην Παιδογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου Α.ΧΕ.Π.Α.

Από τον Νοέμβριο το 2010 η Ναταλί Βέλτση ξεκίνησε να δουλεύει ιδιωτικά σε γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Τρία χρόνια αργότερα ξεκίνησε να δουλεύει στην Αθήνα στην οδό Λεωφόρος Κηφισίας 5.

