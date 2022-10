Eκτός υποψηφιοτήτων για τη διεκδίκηση του βραβείου του καλύτερου αθλητή της χρονιάς άφησε τον Μίλτο Τεντόγλου η World Athletics.

Ο Έλληνας αθλητής του άλματος είχε εκρηκτική απόδοση τη φετινή σεζόν καθώς κέρδισε το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το χρυσό στο Ευρωπαϊκό, το αργυρό στο παγκόσμιο ανοιχτού, ενώ έκανε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Και όμως έμεινε εκτός….

Ανάμεσα στις υποψηφιότητες βρίσκονται ονόματα που δεν πέτυχαν ούτε… τα μισά από τον Έλληνα την φετινή χρονιά όπως ο Πίτερς. Φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου αποτελούν οι Ντουπλάντις και Κιπτσόγκε,

Οι δέκα στίβος υποψηφιότητες:

