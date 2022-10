Ένα αεροσκάφος MD 88 της Taban Airlines έχασε τον έλεγχο κατά τη φάση της απογείωσης από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν δήλωσε στο ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim ότι κανείς από τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος του αεροπλάνου δεν τραυματίστηκε.

Το MD 88 της Taban Airlines βγήκε εκτός διαδρόμου απογείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο Μεραμπάντ της Τεχεράνης και ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα μακρύτερα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το αεροσκάφος βρισκόταν στη διαδικασία απογείωσης, έχοντας προορισμό την πόλη Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν.

An Iranian Taban airline MD-88 airplane had an incident in Thran Mehrabad airport today. Looks like it went out of the runway. pic.twitter.com/ewbXA9JOlH

