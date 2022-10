Ο Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε δημόσια αυτό που πραγματικά κανένας φίλαθλος του ποδοσφαίρου δεν ήθελε να ακούσει. «Σίγουρα, αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι το τελευταίο μου», τόνισε ο Αργεντινός σούπερ σταρ, προαναγγέλλοντας τον τελευταίο του παγκόσμιο… χορό.

Στα γήπεδα του Κατάρ θα ρίξει την τελευταία του ζαριά ο Λίο για την πιο μεγάλη διάκριση με την «Αλμπισελέστε». Είναι η τελευταία του ευκαιρία και το γνωρίζει καλά. Ο 35χρονος παίκτης περιμένει πως και πως το Μουντιάλ και φροντίζει να το δείχνει συνεχώς. Είτε με… όργια μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, είτε με δηλώσεις που κρύβουν «μπόλικο» νόημα.

Lionel Messi confirms Qatar will be his last World Cup: «Surely, this will be my final World Cup.» pic.twitter.com/65bAX3Hz2u — B/R Football (@brfootball) October 6, 2022

«Μετράω τις μέρες για το Παγκόσμιο Κύπελλο και η αλήθεια είναι πως υπάρχει λίγο άγχος μέχρι να ξεκινήσει, για το τι θα συμβεί, επειδή θα είναι το τελευταίο μου, τι θα καταφέρω. Δεν μπορούμε να περιμένουμε και θέλουμε να πάει όσο καλύτερα γίνεται», δήλωσε ο Λιονέλ Μέσι, στέλνοντας το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Ο σούπερ σταρ της Παρί θέλει σαν… τρελός να κάνει δική του την κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Θέλει να οδηγήσει την Εθνική Αργεντινής στη γη της Επαγγελίας μετά από 36 ολόκληρα χρόνια.

Ο Λίο κάνει «μάγια» στα πρώτα ματς της εφετινής αγωνιστικής περιόδου, έχοντας αφήσει πίσω του την προβληματική, πρώτη σεζόν στο Παρίσι. Το ένα πάρτι διαδέχεται το άλλο για τον Αργεντινό σούπερ σταρ, που κουβαλάει στις πλάτες του την Παρί Σεν Ζερμέν του Κριστόφ Γκαλτιέ.

Οι περσινές χαμηλές πτήσεις στη Γαλλία, έχουν δώσει τη θέση τους στα μυθικά επιτεύγματα των εφετινών πρώτων αγώνων. Ο Pulga άκουσε πολλά για τις εμφανίσεις του μακριά από την Βαρκελώνη και με το ξεκίνημα της σεζόν, δίνει τις κατάλληλες απαντήσεις. Ο Μέσι σκόραρε με εντυπωσιακό τρόπο και κόντρα στην Μπενφίκα, δείχνοντας ξανά πως βρίσκεται στα… καλύτερά του.

UCL goal of the week ✅ Lionel Messi. pic.twitter.com/HwFFIZ3m46 — J. (@Messilizer) October 6, 2022

Lionel Messi is the only player to score against 40 different teams in the Champions League 🤯 pic.twitter.com/WxY3Jt9FMb — B/R Football (@brfootball) October 5, 2022

Ο 35χρονος άσος τρελαίνει κάθε στατιστική κατηγορία, μετρώντας 12 γκολ και 8 ασίστ σε 15 ματς με την «Αλμπισελέστε» και την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Μέσι κάνει πράγματα και θαύματα, σπέρνει τον φόβο και τον τρόμο σε κάθε αντίπαλη άμυνα και δείχνει πιο αποφασισμένος από ποτέ για το Μουντιάλ που έρχεται.

20 G/A in Messi’s first 15 games of the season for club and country: ⚽️ 12 goals

🎯 8 assists pic.twitter.com/lEXf1upQHj — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) October 6, 2022

Beast Ronaldo Finished Messi

in 2022/23🇵🇹 in 2022/23🇦🇷 👕Matches : 10 👕Matches : 15

⚽Goals : 01 ⚽Goals : 12

🅰️Assist : 01 🅰️Assists : 08

🎖️MOTM : 00 🎖️MOTM : 10 pic.twitter.com/Y545DiqGGN — SK10 𓃵 (@SK10_Football) October 6, 2022

Η πρόκληση του Κατάρ είναι το μοναδικό πράγμα που βρίσκεται στο μυαλό του Λιονέλ Μέσι. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Το 2014 έφτασε στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπιε. Οι άχαστες ευκαιρίες του Γκονζάλο Ιγκουαίν καταδίκασαν την Αργεντινή και έστειλαν το βαρύτιμο τρόπαιο στη Γερμανία του Γιοακίμ Λεβ. Ο Pulga έκανε ότι μπορούσε, έδωσε και την ψυχή του στο γήπεδο, αλλά στο τέλος, είδε τα «Πάντσερ» να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τέταρτου Μουντιάλ στην ιστορία τους.

Ο Θεός του ποδοσφαίρου «χρωστάει» στον Λιονέλ Μέσι ένα Μουντιάλ. Εχει καταφέρει τα πάντα στην απίθανη καριέρα του και κυνηγάει πλέον το μεγάλο του απωθημένο. Την κούπα στα γήπεδα του Κατάρ. Με την Αργεντινή του Σκαλόνι να τρέχει ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 35 αγώνων, οι προσδοκίες στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι κάτι παραπάνω από μεγάλες. Και ο Pulga είναι αποφασισμένος να ξυπνήσει μνήμες… Ντιέγκο Μαραντόνα στους φίλους των «Αλμπισελέστε».