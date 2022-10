Εκατοντάδες είναι οι στιγμές διαμαρτυρίας για την αντιμετώπιση των γυναικών στο Ιράν, μετά τα πρόσφατα γεγονότα και τα όσα ακολούθησαν το θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί από την «αστυνομία ηθών».

Έχουν γίνει δράσεις συμπαράστασης σε δρόμους, σχολεία, χώρους εργασίας, ακόμα και στα κοινοβούλια, με την τελευταία να λαμβάνει χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά, η Σουηδή ευρωβουλευτής με ιρακινής καταγωγής Αμπίρ Αλ Σαχάνι, η οποία έκοψε τα μαλλιά της –που έχουν γίνει το σύμβολο της επανάστασης των γυναικών στο Ιράν- στο βήμα του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

«Μέχρι να ελευθερωθεί το Ιράν, η οργή μας θα είναι μεγαλύτερη από τους τυράννους. Μέχρι να είναι ελεύθερες οι γυναίκες στο Ιράν θα είμαστε στο πλευρό σας», είπε η Αλ Σαχάνι.

Λίγο πριν κατέβει από το βήμα, πήρε ένα ψαλίδι και φωνάζοντας «Jin, Jiyan, Azadi» -που σημαίνει: «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» στην κουρδική γλώσσα- έκοψε την αλογοουρά της.

Swedish MEP Abir Al-Sahlani cuts hair during an EU parliament speech in solidarity with Iranian women following the death of Mahsa Amini.

