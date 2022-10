Ο συντηρητικός πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ διεμήνυσε σήμερα ότι θα υπάρξει «αποφασιστική» αντίδραση στην εκτόξευση από τη Βόρεια Κορέα βαλλιστικού πυραύλου που πέταξε πάνω από την Ιαπωνία προτού πέσει στον Ειρηνικό Ωκεανό (στη φωτογραφία, επάνω, η πορεία του πυραύλου, από το 3.nhk.or.jp).

«Τέτοιες ανεύθυνες πυρηνικές προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν με αποφασιστική αντίδραση από τον στρατό μας και τους συμμάχους μας, καθώς και από τη διεθνή κοινότητα», τόνισε ο κ. Γιουν, όπως μετέδωσε το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο βαλλιστικός πύραυλος, που έγινε αιτία να κηρυχθεί συναγερμός και να κληθούν οι κάτοικοι τομέων της Ιαπωνίας να αναζητήσουν καταφύγιο, έπεσε στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσε η ιαπωνική κυβέρνηση, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα ή ζημιές.

Η εκτόξευση οδήγησε σε σπάνια ενεργοποίηση του συστήματος J-Alert, προειδοποίηση του οποίου εμφανίστηκε στις οθόνες της δημόσιας τηλεόρασης NHK, καλώντας τους κατοίκους βόρειων και βορειοανατολικών τομέων της Ιαπωνίας να αναζητήσουν καταφύγιο.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο περί τις 07:22» (σ.σ. τοπική ώρα· 01:22 ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Χιροκάζου Ματσούνο.

«Αναλύουμε τις λεπτομέρειες, πάντως ο πύραυλος πέρασε πάνω από την ιαπωνική περιοχή Τοχόκου (βορειοανατολικά) και κατόπιν έπεσε στον Ειρηνικό εκτός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της Ιαπωνίας», πρόσθεσε.

Διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή ζημιές μετά την εκτόξευση που ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα χαρακτήρισε «βάρβαρη πράξη βίας», προσθέτοντας πως «την καταδικάζουμε σθεναρά».

Το σύστημα προειδοποίησης για πυραυλική επίθεση ενεργοποιήθηκε στις 07:29 (01:29). Η ενημέρωση που μεταδόθηκε από το NHK ανέφερε: «Η Βόρεια Κορέα φαίνεται πως εκτόξευσε πύραυλο. Σπεύστε να βρείτε καταφύγιο σε κτίρια ή υπογείως». Ορισμένα δρομολόγια τρένων σταμάτησαν.

Περίπου 30 λεπτά αργότερα, το γραφείο του πρωθυπουργού Κισίντα ανέφερε μέσω Twitter ότι «ο βορειοκορεατικός πύραυλος πιθανόν πέταξε πάνω από την Ιαπωνία». Δεν ενεργοποιήθηκαν ιαπωνικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

