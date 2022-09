Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής της Τότεναμ, Ριτσάρλισον, επιβεβαίωσε τις φήμες πως το καλοκαίρι εκτός από τα «σπιρούνια» ενδιαφέρον για την απόκτησή του έδειξαν και η Άρσεναλ και η Τσέλσι.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος, οι «μπλε» του Λονδίνου ήταν αυτοί που κατέθεσαν και επίσημη πρόταση στην Έβερτον, ενώ η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα περιορίστηκε σε επαφές και ενέργειες διερευνητικού χαρακτήρα.

«Γνωρίζω ότι η Τσέλσι έκανε προσφορά για μένα το καλοκαίρι. Και νομίζω ότι η Άρσεναλ επικοινώνησε με την Έβερτον για να ρωτήσει για την κατάστασή μου. Αλλά μετά ήρθε η Τότεναμ και πλήρωσε το ποσό. Είναι τόσο απλό», δήλωσε ο Βραζιλιάνος που τελικά έγινε η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Τότεναμ, κοστίζοντας 58 εκατ. ευρώ.

