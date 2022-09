Οσα θα δούμε

Στην οδό Κέκροπος, στον αριθμό 1, στην Πλάκα, επαναλειτουργεί το όμορφο «θέατρο Μπέλλος». Την ιδέα για την ανασύνταξη του θεατρικού χώρου είχε η ομάδα «The Young Quill», η οποία με ιδιαίτερη αγάπη και ζήλο αποφάσισαν να το αναδιαμορφώσουν και να δημιουργήσουν ένα πολιτιστικό στέκι με παραστάσεις θεάτρου, μουσικής, παιδικές εκδηλώσεις, Καραγκιόζη, διεθνείς συνεργασίες και πολλές καλλιτεχνικές ιδέες.

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, όλοι οι συντελεστές υποδέχθηκαν τους δημοσιογράφους με σκοπό να παρουσιάσουν το νέο τους εγχείρημα. Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησαν για το όραμα τους και προσκάλεσαν το θεατρικό κοινό όλων των ηλικιών να παρακολουθήσει τις παραστάσεις τους, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στο θέατρο τη νέα καλλιτεχνική σεζόν θα φιλοξενηθούν 3 θεατρικές παραστάσεις (Το μαύρο Ταξίδι, των Βijoux de kant, Οι Αριστερόχειρες, της Ομάδα 4Frontal και η Νύχτα των Μυστικών του Άκη Δήμου, σε σκηνθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου), μουσική σκηνή με τον Γιώργο Χριστοδουλόπουλο και την Ελπίδα και παιδικό θέατρο.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του θεάτρου Αικατερίνη Παπαγεωργίου καλωσορίζοντας είπε:

«Η εμπλοκή μας με την επαναλειτουργία του Θεάτρου Μπέλλος ήταν ένα από τα όνειρα της ομάδας μας, που πραγματοποιήθηκε απρόσμενα και νωρίτερα από ότι και εμείς οι ίδιοι προσδοκούσαμε. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Γιώργο Μπέλλο για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και την υποστήριξη του.

Ευελπιστούμε το Θέατρο Μπέλλος να αποτελέσει ένα χώρο δημιουργικής συνύπαρξης και θεατρικής άνθισης. Στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στη φιλοξενία και τη στήριξη θεατρικών ομάδων.

Στόχος μας είναι ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός του θεάτρου, σε ετήσια βάση, να σχεδιάζεται με γνώμονα έναν κεντρικό θεματικό άξονα, που θα αφορά σε όλες τις παραστάσεις και τις δράσεις του χώρου. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός κοινού θεματικού πυρήνα, ο οποίος θα ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ όλων των επιμέρους καλλιτεχνικών ομάδων που θα συνυπάρχουν στο χώρο.

Για την φετινή καλλιτεχνική σεζόν εστιάζουμε στην ελληνική δραματουργία και στη σύγχρονη ελληνική μουσική παράδοση. Η επιλογή αυτή έγινε προκειμένου να τιμήσουμε την καλλιτεχνική πορεία του θεάτρου, η οποία ήταν αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία της τότε εποχής.»

Παραστάσεις θεάτρου

«Το Μαύρο Ταξίδι»

12 Οκτωβρίου

Είναι η αληθινή μαρτυρία ενός νεαρού Έλληνα που στρατολογήθηκε για να συμμετάσχει στην Μικρασιατική Εκστρατεία.

Η bijoux de kant μιλά για τις ζωτικές ανάγκες, την πείνα, τη δίψα, αλλά και για τη σκληρότητα που φυτεύει ο πόλεμος στις ψυχές όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Μιλά για τον διωγμό, την προσφυγιά και τη νέα πολιτιστική ταυτότητα του ελλαδικού χώρου.

Η πρώτη παρουσίαση της παραγωγής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 2022, του θεσμού Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Αρχαίο Θέατρο Αίγειρας, Αχαΐα.

Συντελεστές

Κείμενο: άγνωστος / αληθινή μαρτυρία

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Επεξεργασία κειμένου: Ασημένια Ευθυμίου

Σκηνικά: bijoux de kant

Κοστούμια: Μάριος Ράμμος

Ζωγραφική: Μαρία Καράμπελα

Φωτογραφίες: Ανδρέας Κανελλόπουλος

Συντονισμός παραγωγής: Γιώργος Παπαδάκης

Παίζουν:

Θανάσης Δόβρης, Βασίλης Μηλιώνης και η μουσικός Θεοδώρα Αθανασίου

Ημερομηνίες: 12, 13, 14, 15, 16 Οκτωβρίου 2022

Ώρα Έναρξης: 21:00, Κυριακή 20:30

Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά

Θερμές ευχαριστίες στον δημοσιογράφο Χρήστο Παρίδη για την «ανασκαφή» του κειμένου.

Αγορά εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/theater/bijoux-de-kant-to-mauro-taksidi/

«Η νύχτα των μυστικών» του Άκη Δήμου

Πρεμιέρα: Παρασκευή 21 Οκτωβρίου

Ένα ζευγάρι περιπλανιέται μία νύχτα στον γοητευτικό και απρόβλεπτο κόσμο ενός τσίρκου. Από λεπτό σε λεπτό η παράσταση αρχίζει. Τέσσερα αλλόκοτα πλάσματα, ήρωες του τσίρκου, συνδιαλέγονται με έναν άντρα και μια γυναίκα και προκαλούν έναν αναπάντεχο καταιγισμό αποκαλύψεων. Γιατί εδώ – στονσυναρπαστικό και φωτεινό κόσμο του τσίρκου – τίποτα δεν απαγορεύεται και όλα μοιάζουν «κανονικά», μα αυτό είναι και το πιο προκλητικό.

Κλόουν και θηριοδαμαστές, ακροβάτες, drag show, ταχυδακτυλουργικά κόλπα και όλα όσα συνθέτουν το θέαμα που προσφέρει ένα τσίρκο, έρχονται σε αντιπαράθεση με μια βίαιη πραγματικότητα που μοιάζει να μη μπορεί άλλο να «κουκουλώνει» τις αλήθειες.

«Η νύχτα των μυστικών» είναι ένα σύγχρονο έργο που πραγματεύεται, και με ρεαλισμό αλλά και με έναν ιδιαίτερο και αλληγορικό τρόπο, την έννοια της κακοποίησης σε όλα τα επίπεδα μιας σχέσης και σε όλες της τις εκφάνσεις.

«Η νύχτα των μυστικών» έχει παρουσιαστεί τη θεατρική περίοδο 2008-2009 στο Εθνικό θέατρο σε σκηνοθεσία Έλλης Παπακωνσταντίνου.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Πρωτότυπη μουσική: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Σκηνικά και Κοστούμια: Έλλη Εμπεδοκλή

Χορογραφίες: Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Σχεδιασμός φωτισμού: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Έφη Λεωνίδα

Βοηθός σκηνογράφου: Ασημίνα Κουτσογιάννη

Βοηθός ενδυματολόγου: Πέρσα Ντόβα

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Γραφιστική επεξεργασία: Indigo Creative

Πρωταγωνιστούν (κατά σειρά εμφάνισης): Ορέστης Τζιόβας, Τάσος Λέκκας, Αλέξανδρος Βάρθης,Ελίζα Σκολίδη, Εριφύλη Κιτζόγλου, Γιώργος Μαρτίνος.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή 20:30, Σάββατο 18:30 & 21:00, Κυριακή 19:00

Διάρκεια παράστασης: 105 λεπτά

Αγορά εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/theater/i-nyxta-ton-mystikon/

Ομάδα 4 Frontal

«Αριστερόχειρες»

της Νεφέλη Μαϊστραλη

Πρεμιέρα: Δευτέρα 7 Νοεμβρίου.

Το έργο αντλεί την έμπνευσή του από τις «Παιδοπόλεις», τα αμφιλεγόμενα ιδρύματα που ίδρυσε η Βασίλισσα Φρειδερίκη κατά τη διάρκεια του Εμφύλιου πολέμου καθώς και από ιστορικά γεγονότα εκείνης της περιόδου που διαμόρφωσαν την σύγχρονη ελληνική πολιτική πραγματικότητα.

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Σκηνικά-Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Επιμέλεια κίνησης: Κατερίνα Φώτη

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Τσιμπρικίδου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παίζουν: Ελένη Βλάχου, Τάσος Δημητρόπουλος, Χάρης Κρεμμύδας, Νεφέλη Μαϊστράλη, Πάνος Τοψίδης

Ακούγεται ο Σταύρος Γιαννουλάδης και η Ευαγγελία Καρακατσάνη

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Τοποθεσία Πλάκα»

Πρεμιέρα: Τετάρτη 23 Νοεμβρίου.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Κάθε Τετάρτη στις 20:45

Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος υποδέχεται την Ελπίδα στην σκηνή του θεάτρου Μπέλλος και μαζί μάς ταξιδεύουν στην ατμόσφαιρα των παλιών μπουάτ της Πλάκας που συναντούν το σήμερα.

Δύο χρόνια μετά την συνεργασία τους στην τηλεοπτική σειρά «Τα καλύτερα μας χρόνια» ο Γιάννης και η Ελπίδα συναντιούνται ζωντανά στη σκηνή του θεάτρου Μπέλλος. Θα ακούσουμε μερικά από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια που έχει στις «αποσκευές» του μέχρι σήμερα ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, με τον ίδιο να τα ερμηνεύει στο πιάνο του. Στην παράσταση ηχούν απρόσμενες διασκευές μεγάλων κλασσικών ελληνικών τραγουδιών και φυσικά όλες οι διαχρονικές επιτυχίες της Ελπίδας, η οποία θα μας συνεπάρει με την αναλλοίωτη φωνή της.

Το μουσικό σχήμα συμπληρώνουν η Χριστίνα Κωστέα στο τραγούδι και η Έφη Λεωνίδα σε ρόλο πολυμουσικού.

Κάθε Τετάρτη Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος με την ΕΛΠΙΔΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Θέατρο σκιών

«Καραγκιόζης»

Από τον Άθω Δανέλλη

Πρεμιέρα: Κυριακή 5 Νοεμβρίου

Τρίτο κουδούνι! Τα φώτα σβήνουν! Οι λάμπες πίσω από τον μπερντέ ανάβουν! Ο Καραγκιόζης στήνει το φθινόπωρο τον μαγικό του κόσμο στο ιστορικό θέατρο Μπέλλος και προσκαλεί τους μικρούς και μεγάλους φίλους του να γίνουν συνοδοιπόροι στις περιπέτειες του! Με το άρωμα της παιδικής ανεμελιάς, με τη γεύση του ονείρου, με μια δόση σουρεαλισμού και μια κουταλιά σκανδαλιάς, το χτες της λαϊκής μας παράδοσης συναντιέται με το σήμερα και δημιουργεί τη συνταγή για ξεκαρδιστικά γέλια.

Τις Κυριακές τις περνάμε με μπερντέ και φιγούρες, καθώς ο Άθως Δανέλλης μεταφέρει μικρούς και μεγάλους στον μαγικό κόσμο της λαογραφίας. Κάθε εβδομάδα και μια άλλη ιστορία του Καραγκιόζη παρουσιάζεται.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Κάθε Κυριακή στις 13:00

Και κάθε Πέμπτη, Καραγκιόζης για ενήλικες! (περισσότερες πληροφορίες σύντομα)

The Young Quill

«Ειρήνη»

του Αριστοφάνη σε διασκευή για παιδιά και εφήβους

Πρεμιέρα: Σάββατο 12 Νοεμβρίου

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, ένα από τα πιο αντιπολεμικά έργα όλων των εποχών, που το καθιστά σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ, παρουσιάζεται στο θέατρο Μπέλλος από τον Νοέμβριο 2022, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11:00, σε συνέχεια της επιτυχημένης περιοδείας που πραγματοποίησε στην Ελλάδα το καλοκαίρι 2022.

Η «Ειρήνη» είναι ένα έργο που αποτελεί ύμνο στην ομόνοια, την αγάπη και τον αλτρουισμό. Στην παράσταση, παρουσιάζεται σαν ένα σύγχρονο παραμύθι, απόλυτα συνδεδεμένο με το σήμερα των παιδιών και των εφήβων, τα social media, τα videogames, την kpop κ.ά. που περιθωριοποιεί τη βία, την επιθετικότητα και το μίσος.

Μεταφορά και Διασκευή: Oμάδα The Young Quill

Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Σκηνικά και Κοστούμια: Έλλη Εμπεδοκλή

Σύνθεση Μουσικής: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Χορογραφίες: Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Μουσική Διδασκαλία: Χριστίνα Κωστέα

Φωτισμοί: Κωστής Μουσικός

Βοηθός Σκηνοθέτη: Έφη Λεωνίδα

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Γραφιστική επεξεργασία: Indigo Creative

Παίζουν (αλφαβητικά): Νίκος Γιαλελής, Απόστολος Καμιτσάκης, Κώστας Κουτρούλης, Χριστίνα Κωστέα, Φάνης Μιλλεούνης

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Σάββατο και Κυριακή στις 11:00

«Καραγκιόζης The Movie »

Μεγάλη μήκους ταινία animation

Ο πιο διαχρονικός, αρχετυπικός ελληνικός ήρωας! Ο ένας και μοναδικός Καραγκιόζης αποκτά επιτέλους την πρώτη του μεγάλου μήκους κινηματογραφική ταινία animation, «Καραγκιόζης The Movie». Φέτος το φθινόπωρο μικροί και μεγάλοι θα γελάσουν με την ψυχή τους με τον Καραγκιόζη να ξεδιπλώνει το ταλέντο του στη μεγάλη οθόνη.

Από Ιανουάριο 2023 η ταινία θα προβάλλεται για σχολεία στη σκηνή του θεάτρου Μπέλλος

Κινηματογράφος και θέατρο, λοιπόν, στας διαταγάς του Καραγκιόζη για μια ψυχαγωγική εμπειρία πολλαπλών διαστάσεων που πλημμυρίζει από χαμόγελα και παραδοσιακά μουσικά ακούσματα.

Η εταιρεία White-Fox, ελληνική εταιρεία παραγωγής έμπειρη σε παιδικά προγράμματα, έχει αναλάβει την παραγωγή και την προβολή της ταινίας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την Cosmote TV. Tα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί στην εταιρεία παγκοσμίως και φέρουν την υπογραφή του σημαντικού Έλληνα καραγκιοζοπαίχτη, Άθου Δανέλλη.

Λίγα λόγια για την υπόθεση της ταινίας

Η ταινία βασίζεται στην ιστορία «Ο Καραγκιόζης Γραμματικός». Ο Καραγκιόζης, με τις εξαιρετικές συστάσεις του Χατζηαβάτη, διορίζεται λαϊκός γραμματέας του χωριού. Ο αναλφαβητισμός του όμως δημιουργεί προβλήματα στην γραπτή επικοινωνία των ανθρώπων.

Ο νέος Γραμματικός, λοιπόν, αποκτά ένα πλήρως εξοπλισμένο γραφείο στη μέση της πλατείας και οι συμπολίτες του δεν αργούν να προστρέξουν στις υπηρεσίες του, άλλος ζητώντας μια επίσημη επιστολή και άλλος κάποιο γράμμα.

Ο Καραγκιόζης, πάντα πρόθυμος να εξυπηρετήσει, με το αζημίωτο βέβαια, και μόνο όταν δεν τον έχει πάρει ο ύπνος, αυτοσχεδιάζει στις επιστολές που συντάσσει και πολύ σύντομα, μέσα από ξεκαρδιστικά περιστατικά, αποκαλύπτεται πως οι γνώσεις που διαφήμιζε ότι έχει δεν ανταποκρίνονται και πολύ στην πραγματικότητα. Τι θα γίνει τελικά; Η απάντηση θα δοθεί επί σκηνής.

«Θεατροπαιδαγωγικές δράσεις»

Κάθε Πέμπτη απόγευμα 17:00 – 19:00 από 3 Νοεμβρίου 2022 μέχρι Μάρτιο 2023

Το θέατρο Μπέλλος ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί τους μικρούς του φίλους στο θεατρικό του εργαστήρι. Μαζί θα εξερευνήσουμε τους δημιουργικούς δρόμους που ανοίγει η φαντασία, το παιχνίδι, η επαφή με τον εαυτό μας και την ομάδα! Θα ανακαλύψουμε τους δικούς μας τρόπους να εκφραστούμε, να επικοινωνήσουμε, να μοιραστούμε, να εμπιστευτούμε, να διασκεδάσουμε! Με εργαλεία μας τον αυτοσχεδιασμό, το παιχνίδι, τη μουσική, τον ρυθμό αλλά και τη δραματοποίηση, η καθημερινότητα ανατρέπεται και το όνειρο τολμά να ζωντανέψει!

Το θεατρικό εργαστήρι του θεάτρου Μπέλλος πραγματοποιείται σε τρεις κύκλους και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-10 ετών. Υπεύθυνη του εργαστηρίου είναι η θεατρολόγος, μουσικός και ιστορικός Αγγελική Χατζή.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το θέατρο Μπέλλος αφιερώνει την περίοδο Απρίλιος – Ιούνιος 2023 σε διεθνείς συνεργασίες με θεατρικές ομάδες και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το θέατρο θα φιλοξενήσει δράσεις με σπουδαστές και καθηγητές από το Royal Central School of Speech and Drama και το Royal HollowayUniversity of London.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν συνεργασίες σε πλαίσιο workshop και work in progress παραστάσεων με καλλιτέχνες από τις ομάδες Babel Theatre Company και Fourth Monkey Ensemble.

Πρόδρομος των δράσεων αυτών θα αποτελέσει η παράσταση του Παναγιώτη Λιαρόπουλου «Διά μίαν ανάμνησιν». Στην παράσταση θα βρεθούν, για να συν-δημιουργήσουν, Έλληνες και ξένοι ηθοποιοί από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Αλβανία. Η παράσταση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Creative Europe. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Πληροφορίες

Θέατρο Μπέλλος: Κέκροπος 1, Πλάκα – Ακρόπολη

https://theatrompellos.gr

https://www.facebook.com/theatrompellos/

https://www.instagram.com/theatrompellos/