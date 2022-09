Αναλυτικά το πρόγραμμα

Με λέξη κλειδί τη διαφορετικότητα, το Εθνικό Θέατρο παρουσίασε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου στο Σχολείον της Αθήνας Ειρήνη Παπά το καλλιτεχικό πρόγραμμα για τις παραστάσεις που ξεκινούν σε λίγες ημέρες και θα καλύψουν τη νέα θεατρική περίοδο. Παρόντες όλοι οι συντελεστές των νέων παραγωγών ενώ ο καλλιτεχικός διευθυντής του Εθνικού Θέατρου πριν αναλάβει την παρουσίαση αφιέρωσε τη βραδιά στην πρόσφατα εκλιπούσα Ειρήνη Παπά.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που φέτος τον χειμώνα θα βρίσκονται στο Εθνικό τόσοι άξιοι καλλιτέχνες, τόσο διαφορετικοί και τόσο ταλαντούχοι όλοι τους δουλεύουν πυρετωδώς για την υλοποίηση του νέου μας προγράμματος με μεγάλη αγάπη και όρεξη. Και μολονότι ο φετινός χειμώνας προβλέπεται να έχει αρκετές δυσκολίες για όλους μας, ελπίζω πως στο πρόγραμμά μας θα βρουν οι θεατές μας ένα καταφύγιο. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία είμαστε όλοι μαζί, είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίδιοι»δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Γιάννης Μόσχος κρατώντας μια λίστα με τους 272 καλλιτέχνες, τους προσφώνησε έναν προς έναν ευχαριστώντας τους για τη νέα συνεργασία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Εθνικό Θέατρο υιοθετεί την πολιτική των early bird εισιτηρίων. Συγκεκεριμένα, από την Πέμπτη 22/9-Τετάρτη 28/9 προσφέρει εισιτήρια για τις παραστάσεις του, στην τιμή των 10 Ευρώ. Θέλοντας μάλιστα να τονώσει τον θεσμό των φίλων και υποστηρικτών του, εγκαινιάζει τις κάρτες για φίλους και υποστηρικτές με εξαιρετικά προνομιούχα προγράμματα, που προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις και προνόμια.

Ο κος Μόσχος συνέχισε λέγοντας ότι: «για τον χειμώνα του 2022-23 έχει σχεδιαστεί ένα ρεπερτόριο που επιχειρεί να καλύψει όλο το φάσμα: κλασικά γνωστά έργα, άπαιχτα έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, θεατρικές διασκευές λογοτεχνικών κειμένων και σεναρίων ταινιών, πρωτότυπες κειμενικές συνθέσεις.

Την ίδια ποικιλομορφία έχει και η επιλογή των σκηνοθετών: δόκιμοι σημαντικοί δημιουργοί, σκηνοθέτες της νεότερης γενιάς που έχουν ήδη διαγράψει μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία, γνωστοί καλλιτέχνες που υπογράφουν την πρώτη τους σκηνοθεσία, νέοι σκηνοθέτες στα πρώτα τους βήματα.

Αντίστοιχη είναι και η ποικιλομορφία των άλλων καλλιτεχνικών συντελεστών και των ηθοποιών που θα συνεργαστούν αυτό τον χειμώνα με το Εθνικό Θέατρο: από καλλιτέχνες που θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο θέατρο έως πολύ έμπειρους και γνωστούς ανθρώπους του θεάτρου.

Πέρα βέβαια από τις θεατρικές μας παραγωγές το φετινό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και πολλές άλλες δραστηριότητες, όπως και οφείλει ένα Εθνικό θέατρο: θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, προγράμματα θεατρικής εκπαίδευσης για κρατούμενους και ανθρώπους σε απεξάρτηση, εκθέσεις, εκδηλώσεις και συζητήσεις, συνεργασίες με διάφορους πολιτιστικούς και δημόσιους φορείς, αλλά και την αξιοποίηση μιας σειράς ευρωπαϊκών προγραμμάτων, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα βοηθήσουν σημαντικά στην ανάπτυξη του Εθνικού.»

Στις συνεργασίες είναι οι παραστάσεις: «Στέλλα με τα Κόκκινα Γάντια» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία Γιάννου Περλέγκα θα παρουσιαστεί από τις 28/10 στο Θέατρο Τέχνης στην οδό Φρυνίχου, «Συνέβηη στην Ελλάδα», σε σκηνοθεσία Νίκου Χατζόπουλου στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά, καθώς επίσης και με το ΚΘΒΕ. Επίσης, το

Εθνικό Θέατρο και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεργάζονται για ακόμη μία φορά και παρουσιάζουν την έκθεση Travel Through Theatre από τις 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 31 Μαρτίου του 2023. Η νέα έκθεση αναδεικνύει το πώς η τέχνη ενώνει τον κόσμο καταργώντας κάθε είδους σύνορα. Το θέατρο από τη γέννησή του μας θυμίζει συνεχώς πως είμαστε όλοι επιβάτες πάνω στο ίδιο μέσο, της μίας και μοναδικής γης.

Έκθεση Travel Through Theatre

Διάρκεια έκθεσης: 12 Σεπτεμβρίου 2022- 31 Μαρτίου 2023

Χώρος: Τέχνη & Πολιτισμός, Επίπεδο Αφίξεων (Έξοδος 1)

Δωρεάν Είσοδος

Παράλληλες δράσεις

Το Εθνικό Θέατρο συμμετέχει με δύο δράσεις για τη συμπερίληψη στην τέχνη στο Diverse As We Are (DAWA) FESTIVAL-Διεθνές Φεστιβάλ Συμπεριληπτικού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Σαγκάη.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2022 στη Σαγκάη και μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του www.dawa-festival.com. Αποτελείται από εκθέσεις, ζωντανές παραστάσεις, προβολές, εργαστήρια, δημόσιες ομιλίες, προβολές ταινιών, αθλητικές εκδηλώσεις. Το Εθνικό Θέατρο συμμετέχει με τη συνεργασία του Ελληνικού Προξενείου στη Σαγκάη με δύο δράσεις.

Παράλληλα, το Εθνικό Θέατρο ξεκινάει από τον Ιανουάριο του 2023 ένα πεντάμηνο πιλοτικό πρόγραμμα εργαστηρίων με άτομα από την απεξάρτηση, τα οποία έχουν ολοκληρώσει κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα σε εξειδικευμένη δομή (18 Άνω, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ) και βρίσκονται στο στάδιο της επανένταξης.

Επίσης, εκπαιδευτικό πρόγραμμα,

που συστήνει το θέατρο σε περίπου 400 εφήβους και 60 εκπαιδευτικούς κάθε χρονιά από το 2018 έως σήμερα: εμψυχωτές και εμψυχώτριες-ηθοποιοί, συνεργάτες του Εθνικού Θεάτρου, επισκέπτονται εβδομαδιαία 20 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, συντονίζοντας εφηβικές θεατρικές ομάδες και αναπτύσσοντας παράλληλα ένα δίκτυο από ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και νέους που συνομιλούν και συν-δημιουργούν.

Αναλυτικά οι παραστάσεις:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Βρυκόλακες του Χένρικ Ίψεν

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Από 26/10

Όταν το 1881 ο Χένρικ Ίψεν έγραψε τους Βρυκόλακες ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με την τόλμη της θεματικής του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ξεσκέπαζε μια κοινωνία υποκρισίας και διαφθοράς. 25 χρόνια από την τελευταία φορά που ανέβηκαν στο Εθνικό Θέατρο (1997), οι Βρυκόλακες επιστρέφουν και ο Σταμάτης Φασούλης αναμετριέται ξανά με το έργο που αποτέλεσε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1979.

Απόδοση-Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Δραματολόγος παράστασης: Ειρήνη Μουντράκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Παύλος Σαχπεκίδης

Βοηθός σκηνογράφου: Νικόλας Κανάβαρης

Βοηθός ενδυματολόγου: Μαριάνθη Σανδαλτζοπούλου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Γιώργος Ζιόβας, Κατερίνα Μαούτσου, Νένα Μεντή, Περικλής Μουστάκης, Αργύρης Πανταζάρας

Σπασμένη στάμνα του Χάινριχ Φον Κλάιστ

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης-Νίκος Χατζόπουλος

Από 10/12

Σατιρίζοντας τις κοινωνικές συμβάσεις, τις φαντασιώσεις περί ενδόξου παρελθόντος, την παρωδία απονομής δικαιοσύνης, αλλά και τη μειονεκτική θέση της γυναίκας απέναντι στην αυθαιρεσία της ανδρικής εξουσίας, η Σπασμένη στάμνα δεν παύει να είναι μια αριστοτεχνικά κεντημένη λαϊκή κωμωδία.

Μετάφραση: Γιώργος Δεπάστας

Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης-Νίκος Χατζόπουλος

Σκηνικά: Κλειώ Μπομπότη

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Μουσική: Κώστας Βόμβολος

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτης: Βασίλης Μαγουλιώτης

Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική Βασιλοπούλου Καμπίτση

Βοηθός ενδυματολόγου: Όλγα Ευαγγελίδου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Γιώργος Γιαννακάκος, Έλενα-Μαρία Ηλία, Ακύλλας Καραζήσης, Αλεξάνδρα Όσπιτση, Κίττυ Παϊταζόγλου, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Χριστίνα-Μελίνα Πολυζώνη, Γιώργος Συμεωνίδης, Θάνος Τοκάκης, Μάρθα Φριντζήλα, Νίκος Χατζόπουλος

Ρωμαίος και Ιουλιέττα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Από 4/3/2023

Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Δημήτρης Καραντζάς, βλέπει τον Ρωμαίο ως έναν μικρότερο αδερφό του Άμλετ, που πρέπει να αναμετρηθεί με έναν κόσμο, τον οποίο θέλει επιτακτικά να αλλάξει –έστω και διά του θανάτου του…

Μετάφραση: Διονύσης Καψάλης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Σκηνικά: Μαρία Πανουργιά

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Κίνηση: Τάσος Καραχάλιος

Μουσική: Γιώργος Πούλιος

Φωτισμοί: Δημήτρης Κασιμάτης

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη Α΄: Κέλλυ Παπαδοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη Β΄: Μάριος Κακουλλή

Βοηθός σκηνογράφου: Σοφία Θεοδωράκη

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Άννα Καλαϊτζίδου, Γιάννης Κλίνης, Αντώνης Κολοβός, Ιωάννης-Ραφαήλ Κόραβος, Έκτορας Λιάτσος, Άρης Μπαλής, Ηρώ Μπέζου, Άρης Νινίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Μάνος Πετράκης, Ρένη Πιττακή, Χάρης Χαραλάμπους-Καζέπης, Ιωάννης Χαρκοφτάκης κ.ά.

ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Ο άνθρωπος απ΄ το Παντόλσκ του Ντμίτρι Ντανίλοβ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Από 14/10

Ο Ντμίτρι Ντανίλοφ (1969), είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας και ποιητής με αρκετά βραβεία στο βιογραφικό του. Έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο με τον Άνθρωπο απ’ το Παντόλσκ, που του εξασφάλισε το σημαντικότερο θεατρικό βραβείο της Ρωσίας, τη Χρυσή Μάσκα, το 2018.

Μετάφραση-Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Γιώργος Κουτλής

Σύμβουλος δραματουργίας: Βασίλης Μαγουλιώτης

Σκηνικά-Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Κίνηση: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου

Μουσική: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη Α΄: Αλέξανδρος Σιάτρας

Βοηθός σκηνοθέτη Β΄: Πάνος Κούγιας

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Αλέγια Παπαγεωργίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Δημήτρης Ήμελλος, Ελένη Κουτσιούμπα, Παναγιώτης Μανουηλίδης, Άρης Μπαλής, Αλέξανδρος Σιάτρας, Γιλμάζ Χουσμέν

Ο Άλλος της Πένυς Φυλακτάκη

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Από 21 Δεκεμβρίου 2022

Με αφορμή έναν γάμο που ματαιώνεται, η Πένυ Φυλακτάκη με καυστικό χιούμορ και διεισδυτική ματιά, μιλάει για τις παθογένειες της ελληνικής, και όχι μόνο, κοινωνίας. Παθογένειες που ορίζουν το διαφορετικό –είτε είναι μέσα σε μας, είτε έξω– ως απειλητικό ιό και ως πρόβλημα που πρέπει να απομονωθεί για να μην διαταράξει την «φυσιολογική» ομοιομορφία.

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Σύμβουλος δραματουργίας-Καλλιτεχνική συνεργάτις: Κατερίνα Μαυρογεώργη

Σκηνικά: Ευαγγελία Θεριανού

Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέσγουελ

Μουσική: Νίκος Γαλενιανός

Φωτισμοί: Σοφία Αλεξιάδου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτριας Α΄: Μαριτίνα Κουτσοχιώνη

Βοηθός σκηνοθέτριας Β΄: Κοσμά Κότσι

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Παντελής Δεντάκης, Δημήτρης Δρόσος, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Πατσιάνη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου

Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα του Τόνυ Κούσνερ

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μόσχος

Από 1 Μαρτίου 2023

Το έργο, μέσα από 25 σκηνές, παρακολουθεί την άνοδο και εγκαθίδρυση του ναζισμού από την Πρωτοχρονιά του 1932 έως τον Ιούλιο του 1933. Στο Βερολίνο μια παρέα αριστερών καλλιτεχνών συνευρίσκεται στο σπίτι της ηθοποιού Άγκνες και προσπαθεί να αντισταθεί στον επερχόμενο σκοταδισμό.

Ο Κούσνερ ανιχνεύει πώς τα πολιτικά γεγονότα των 18 αυτών κρίσιμων μηνών επηρεάζουν τις ζωές τους και πώς διαχειρίζεται ο καθένας τους τις καταιγιστικές εξελίξεις. Όσο τα σύννεφα του ναζισμού κατακλύζουν τη Γερμανία, τόσο μεγαλώνουν τα διλήμματα των προσώπων και καλούνται να πάρουν ολοένα και πιο δύσκολες αποφάσεις. Ένα πανόραμα προσώπων και στάσεων ζωής σε μια εποχή φόβου.

Μετάφραση: Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Μόσχος

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Κίνηση: Ανθή Θεοφυλλίδη

Μουσική-Ήχοι: Θοδωρής Οικονόμου

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Ιστορικός σύμβουλος: Βασίλης Μπογιατζής

Διδασκαλία κλακετών: Θάνος Δασκαλόπουλος

Δραματολόγος παράστασης: Έρι Κύργια

Βοηθός σκηνοθέτη Α΄: Εύη Νάκου

Βοηθός σκηνοθέτη Β΄: Θωμαή Τριανταφυλλίδου

Βοηθός σκηνογράφου: Σταύρος Μπαλής

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλέξανδρος Γαρνάβος

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Ανατολή Αθανασιάδου, Αγορίτσα Οικονόμου, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Θέμης Πάνου, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Θανάσης Ραφτόπουλος, Σοφία Σεϊρλή, Υψιπύλη Σοφιά, Μαρία Τσιμά

ΘΕΑΤΡΟ REX-ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

Τα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν

του Τσάρλι Τσάπλιν

Ένα διαφορετικό μιούζικαλ σε πρωτότυπη μουσική Θοδωρή Οικονόμου και στίχους Σταύρου Σταύρου

Διασκευή: Αμάλια Μπένετ-Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς-Θοδωρής Οικονόμου

Σκηνοθεσία-Χορογραφία: Αμάλια Μπένετ

Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Στίχοι: Σταύρος Σταύρου

Σύμβουλος δραματουργίας: Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Ηχητικός σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Μπώκος

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτριας Α΄: Κατερίνα Γεβετζή

Βοηθός σκηνοθέτριας Β΄: Σοφία Αντωνίου

Βοηθός σκηνογράφου: Σταύρος Μπαλής

Βοηθός ενδυματολόγου: Μαριάνθη Σανδαλτζοπούλου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Προκόπης Αγαθοκλέους, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Φίλιππος Άνθης, Στέλλα Αντύπα, Θοδωρής Βραχάς, Σαββίνα Γιαννάτου, Νίκος Ιατρού, Έκτορας Λυγίζος, Υβόννη Μαλτέζου, Γρηγορία Μεθενίτη, Μάριο Μπανούσι, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μπιτούνη, Νικόλας

Ντούρος, Μίκης Παντελούς, Γιάννης Πρωτόπαππας, Κρις Ραντάνοφ, Θανάσης Ραφτόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Κωνσταντίνος Σάμαα

Μουσικοί επί σκηνής: Διονύσης Βερβιτσιώτης, Παρασκευάς Κίτσος, Ιώ Λε Μολλέρ, Θοδωρής Οικονόμου, Δημήτρης Χουντής

Μια νύχτα στην Επίδαυρο

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

από 16/2

Μετά το τέλος μιας σπουδαίας παράστασης οι σπουδαίοι καλλιτέχνες μπαίνουν λιμασμένοι σε μια πασίγνωστη ταβέρνα, μπλέκονται με το προσωπικό, υποκλίνονται στους εαυτούς τους, εκεί ανάμεσα σε μπριζόλες, ψέματα και ιδρώτα, χυμάνε ο ένας πάνω στον άλλον σε ένα μακελειό χωρίς προηγούμενο που τους οδηγεί στον Κάτω Κόσμο με τη γεύση της τυρόπιτας στο στόμα.

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Νίκος Καραθάνος

Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου-Γιάννης Αστερής-Νίκος Καραθάνος

Δραματουργική επεξεργασία: Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Κίνηση: Αμάλια Μπένετ

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Φελίς Ρος

Βίντεο-Βοηθός σκηνοθέτη: Ορέστης Σταυρόπουλος

Βίντεο-Βοηθός σκηνοθέτη: Δημήτρης Σταυρόπουλος

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Χάρις Αλεξίου, Θανάσης Αλευράς, Βασιλική Δρίβα, Γιώργος Ζιάκας, Νίκος Καραθάνος, Έμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Ιωάννα Λατουσάκη, Χρήστος Λούλης, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Ηλέκτρα-Αποστολία Μπαρούτα, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μπιτούνη, Πάνος Παπαδόπουλος, Έλλη Πασπαλά, Άγγελος Τριανταφύλλου, Γιώργος Φασολάς, Δανάη-Αρσενία Φιλίδου, Γαλήνη Χατζηπασχάλη

Μουσικοί επί σκηνής: Σοφία Ευκλείδου, Βασίλης Μαντζούκης, Κώστας Νικολόπουλος, Δημήτρης Τίγκας, Ελευθερία Τόγια

ΘΕΑΤΡΟ REX-ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ»

Οι προβοκάτορες του Γιάννη Αποσκίτη

Σκηνοθεσία: Ορέστης Σταυρόπουλος

Από 1 Δεκεμβρίου 2022

Στις εγκαταστάσεις ενός στούντιο, στο γραφείο δύο κυβερνητικών υπαλλήλων και σε αμέτρητες οθόνες τηλεοράσεων, υπολογιστών και κινητών των πολιτών της Ωρυγίας, μιας φανταστικής χώρας που θυμίζει τον δικό μας κόσμο, εκεί εκτυλίσσονται οι Προβοκάτορες.

Σκηνοθεσία: Ορέστης Σταυρόπουλος

Συνεργάτης δραματουργός-Βίντεο: Δημήτρης Σταυρόπουλος

Σκηνικά-Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Κοστούμια: Όλγα Ευαγγελίδου

Κίνηση: Πωλίνα Ευαγγέλου

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Οδυσσέας Ζήκας

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Λάμπρος Γραμματικός, Χρήστος Κοντογεώργης, Εριέττα Μανούρη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Ιοκάστη Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Γιάννης Τσουμαράκης

Δε φάιναλ θολούθιον, βασισμένο σε κείμενα των Κωστάκη Ανάν και Suyako

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Από 27 Ιανουαρίου 2023

Μια ομάδα καθημερινών ανθρώπων. Συναντιούνται στη σκηνή και οραματίζονται την επανάσταση. Μια επανάσταση που θα σαρώσει τη μέχρι τώρα ζωή τους και θα αλλάξει τα πάντα γύρω τους και μέσα τους.

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρία Καραδελόγλου

Μουσική: Γιώργος Χρυσικός

Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Βίντεο: Διδώ Γκόγκου

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Αλέξανδρος Γιαγκούσης, Ερατώ Καραθανάση, Τάσος Ροδοβίτης, Γκαλ Ρομπίσα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Αφροδίτη Σόβολου, Κωνσταντίνος Τριαντακωνσταντής

Goodbye, Lindita

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μάριο Μπανούσι

Από 23 Μαρτίου 2023

Το Goodbye, Lindita διηγείται την ιστορία μιας οικογένειας. Μια σειρά από παράδοξα γεγονότα που συμβαίνουν στο σπίτι φέρνουν στην επιφάνεια έναν κόσμο κρυμμένο, φτιαγμένο από όνειρα και εφιάλτες, μια ανάποδη πραγματικότητα με τους δικούς της κανόνες, γνώριμη ίσως μέσα από τα παραμύθια.

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μάριο Μπανούσι

Σύμβουλος δραματουργίας: Σοφία Ευτυχιάδου

Επιμέλεια Σκηνικών-Κοστουμιών: Μάριο Μπανούσι και οι Βούκενας-Πετρίδης

Μουσική: Εμμανουήλ Ροβύθης

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία- Μαρία Αλεξίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Χρυσή Βιδαλάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Μαγδαληνή Καραβάτου, Αφροδίτη Κατσαρού, Μάριο Μπανούσι, Ευτυχία Στεφάνου, Άννα Συμεωνίδου, Αλεξάνδρα Χασάνι

YES, WE CAN’T

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μαριλένα Κατρανίδου

Από 19 Μαΐου 2023

Πέντε πρόσωπα στο απώτατο όριο της ψυχικής κόπωσης, πολίτες του σύγχρονου καπιταλιστικού κόσμου, μέλη της κοινωνίας της επίδοσης βρίσκονται στο σημείο όπου δεν μπορούν να συνεχίσουν πια.

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μαριλένα Κατρανίδου

Δραματουργική σύνθεση: Ηλιάνα Καλαδάμη-Γιώργος Κριθάρας

Σκηνικά-Κοστούμια: Διδώ Γκόγκου

Κίνηση: Χρήστος Στρινόπουλος

Μουσική: Δήμος Βρίζας

Φωτισμοί: Ελένη Χούμου

Δραματολόγος παράστασης: Ασπασία-Μαρία Αλεξίου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Μπάμπης Γαλιατσάτος, Άρης Μπαλής, Μάριο Μπανούσι, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Αλεξάνδρα Χασάνι

Μουσικός επί σκηνής: Δήμος Βρίζας

ΘΕΑΤΡΟ REX- ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ»

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Η ΧΑΪΝΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ

του Ανδρέα Φλουράκη

Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη

Από 28 Οκτωβρίου 2022

Η Ιώ Βουλγαράκη μαζί με έναν θίασο αποτελούμενο από τρεις γενιές ηθοποιών και τρεις μουσικούς επί σκηνής έρχεται να ξανα-συστήσει σε μικρούς και μεγάλους αυτήν τη συγκλονιστικά διαχρονική ιστορία σε μία σύγχρονη, συγκινητική μουσική εκδοχή από τον πολυβραβευμένο Ανδρέα Φλουράκη.

Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη

Σκηνικά: Μαγδαληνή Αυγερινού

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Κινησιολογία-Χορογραφία: Κατερίνα Φώτη

Μουσική-Στίχοι: Δημήτρης Τάσαινας

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Δραματολόγος παράστασης: Μαρία Καρανάνου

Βοηθός σκηνοθέτριας Α΄: Δέσποινα Σταυρίδη

Βοηθός σκηνοθέτριας Β΄: Βαρβάρα Νταλιάνη

Βοηθός σκηνογράφου: Ξένια Παπατριανταφύλλου

Βοηθός ενδυματολόγου: Μαρίνα Κουλούρη

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Νοεμί Βασιλειάδου, Τίτος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Καραμπούλας, Αλέξης Κωτσόπουλος, Λαέρτης Μαλκότσης, Ιουστίνα Ματσιασέκ, Ντίνα Μιχαηλίδου, Χριστίνα Μπρέκου, Δημήτρης Τάσαινας, Γιώτα Φέστα, Χριστίνα Χριστοδούλου

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

του Φρανκ Βέντεκιντ

σε διασκευή της Άνια Ράις

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραούλης

Από 23 Νοεμβρίου 2022

Μια ομάδα μαθητών, εγκλωβισμένων σε ένα άνυδρο εκπαιδευτικό περιβάλλον και σ’ έναν καταπιεστικό περίγυρο που δεν τους καταλαβαίνει και δεν τον καταλαβαίνουν, πασχίζουν να ανακαλύψουν το σώμα τους, την ψυχή τους και τον κόσμο.

Μετάφραση: Σοφία Γρηγορίου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καραούλης

Δραματουργική επεξεργασία: Λητώ Τριανταφυλλίδου-Γιάννης Καραούλης

Σύμβουλος δραματουργίας-Δραματολόγος παράστασης: Ειρήνη Μουντράκη

Σκηνικά-Κοστούμια: Εδουάρδος Γεωργίου

Κίνηση: Φρόσω Κορρού

Μουσική: Διαμαντής Αδαμαντίδης

Στίχοι: Λητώ Τριανταφυλλίδου-Γιάννης Καραούλης

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Αμπουμόγλι

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Κωνστάντσια Σαραφιάνου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Ασημίνα Αναστασοπούλου, Αναστάσης Γεωργούλας, Χρήστος Κραγιόπουλος, Λάμπρος Κωνσταντέας, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Φανή Ξενουδάκη, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Ελένη Μολέσκη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Γιώργος Πατεράκης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου

ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ – ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΜΑΣΑΙ

Βασισμένο σε έργα του Νόελ Γκρεγκ

Σκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου

Από 28 Απριλίου 2023

Στην παράσταση Ιστορίες για να μην κοιμάσαι, σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου, τρία από τα ωραιότερα έργα του Γκρεγκ (Tin Soldier, Hood in the Wood και Tasty Tale) μπλέκονται με τις αναζητήσεις, τα όνειρα και τους εφιάλτες των νέων στην Ελλάδα του 2022.

Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου

Σκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου

Σύμβουλος δραματουργίας: Ειρήνη Μουντράκη

(Η διαμόρφωση της ταυτότητας της παράστασης είναι σε εξέλιξη. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα ανακοινωθούν σύντομα).

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Ασημίνα Αναστασοπούλου, Αναστάσης Γεωργούλας, Χρήστος Κραγιόπουλος, Λάμπρος Κωνσταντέας, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Φανή Ξενουδάκη, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Ελένη Μολέσκη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Γιώργος Πατεράκης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Τετάρτη, Πέμπτη Διακεκριμένη Ζώνη 18€

Α΄ Ζώνη 16€

Β΄ Ζώνη 15€

Παρασκευή (ενιαία τιμή) 13€

Σάββατο, Κυριακή Διακεκριμένη Ζώνη 25€

Α΄ Ζώνη 20€

Β΄ Ζώνη 18€

Γ΄ Ζώνη 10€

ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Τετάρτη, Πέμπτη 16€

Παρασκευή 13€

Σάββατο, Κυριακή 20€

ΘΕΑΤΡΟ REX

ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

Τετάρτη, Πέμπτη Διακεκριμένη Ζώνη 18€

Α΄ Ζώνη 16€

Β΄ Ζώνη 15€

Παρασκευή (ενιαία τιμή) 13€

Σάββατο, Κυριακή Διακεκριμένη Ζώνη 25€

Α’ Ζώνη 20€

Β’ Ζώνη 18€

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ-ΣΚΗΝΗ «ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ»

Ενιαία τιμή 13€

ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ»

Ενιαία τιμή 3€

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – ΣΚΗΝΗ «ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ»

Ενήλικες 10€

Παιδικό 8€

Περιορισμένης ορατότητας 5€

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Φοιτητικό – Νεανικό έως 28 ετών (εκτός διακεκριμένης ζώνης) 10€

Άνω των 65 ετών: Τετάρτη (εκτός διακεκριμένης ζώνης) 10€ & Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή (εκτός διακεκριμένης ζώνης) 13€

Κάρτα ανέργων: Όλες τις ημέρες εκτός διακεκριμένης ζώνης 5€

ΑΜΕΑ (καθημερινά & Σαββατοκύριακο) 5€ – Συνοδός 5€

Πολύτεχνοι (καθημερινά & Σαββατοκύριακο εκτός διακεκριμένης ζώνης) 10€

Θέσεις μειωμένης ορατότητας 10€

Ατέλειες Δραματικών Σχολών, ΣΕΗ, Θεατρολογίας ισχύουν εκτός Σαββατοκύριακο

Τις επίσημες αργίες ισχύουν οι τιμές Σαββατοκύριακου