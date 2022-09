Τη στήριξή του προς τον ουκρανικό λαό εξέφρασε μέσω συνέντευξής του στο Bloomberg ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαστε όλοι ενωμένοι στο να υποστηρίξουμε την Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι σε μια ανοιχτή πράξη επίθεσης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα προσπαθήσει τα πάντα για να ανατρέψει το σκηνικό, καθώς ο πόλεμος δεν πάει καλά γι’ αυτόν» ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

“We are all united in supporting Ukraine to defend itself against what is an open act of aggression,” says Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis.

Russian President Vladimir Putin declared Wednesday a “partial mobilization,” calling 300,000 reservists https://t.co/vrUDU34Ff9 pic.twitter.com/rUjOjVx6MH

