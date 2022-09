Την τελευταία επίσημη φωτογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών και σήμερα, Δευτέρα τελείται η κηδεία της, έδωσε στη δημοσιότητα η βασιλική οικογένεια λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Χαμογελαστή, με ένα γαλάζιο φόρεμα, μαργαριταρένιο κολιέ και σκουλαρίκια και μια μεγάλη καρφίτσα, η βασίλισσα Ελισάβετ πόζαρε για το τελευταίο πορτρέτο της ζωής και της βασιλείας της, στο πλαίσιο των εορτασμών για το πλατινένιο Ιωβηλαίο της.

Ήταν η πρώτη και μοναδική μονάρχης της Βρετανίας που είχε καταφέρει να μείνει 70 χρόνια στο θρόνο.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.

The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee – the first British Monarch to reach this milestone.

Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022