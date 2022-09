Πριν από λίγες ημέρες, απέναντι στη Μακάμπι Χάιφα, ο Λέο Μέσι πρόσθεσε στο παλμαρέ των ρεκόρ του, ακόμα μια στατιστική πρωτιά.

Έχει σκοράρει κόντρα σε 39 ομάδες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μόνος του στην κορυφή, χωρίς τον Ρονάλντο για… συγκάτοικο.

Λίγα μόλις 24ωρα αργότερα και ο Μέσι «ξεφορτώθηκε» τον Πορτογάλο σούπερ σταρ από ακόμη μια κορυφή.

Και μάλιστα, σε μια στατιστική κατηγορία για την οποία ο Ρονάλντο θεωρείται από πολλούς και ο κορυφαίος ever.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ είναι πλέον ο κορυφαίος σκόρερ και με τη… βούλα. Ή πιο σωστά, ο κορυφαίος σκόρερ χωρίς τη βοήθεια της… βούλας.

Όπως έγινε γνωστό, μετά το χθεσινό του γκολ στο ντέρμπι με τη Λιόν, ο Μέσι έφτασε τα 672 γκολ στην καριέρα του, τα οποία δεν τα έχει σκοράρει από το σημείο του πέναλτι.

Πρόκειται φυσικά για μια ειδική στατιστική κατηγορία την οποία οι Άγγλοι την έχουν ονομάσει «non penalty goals».

Ο Μέσι λοιπόν έχει σκοράρει 672 φορές μακριά από την άσπρη βούλα του πέναλτι. 672 γκολ τα οποία δεν τα έχει βάλει με την μπάλα στημένη στη βούλα.

Ένα παραπάνω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος έχει μείνει στα 671 non penalty γκολ. Στα ίδια ακριβώς βρίσκεται και ο Πέλε, πράγμα που σημαίνει ότι ο Μέσι δεν είναι μονάχα μπροστά από τον Ρονάλντο, αλλά μπροστά από όλους.

Μάλιστα, ο pulga κατάφερε να φτάσει σε αυτό το φοβερό επίτευγμα, έχοντας παίξει 150 λιγότερες φορές από ότι ο μεγάλος του αντίπαλος.

