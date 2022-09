Μετά την επιτυχημένη αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων, η Ρωσία έχει διευρύνει τα χτυπήματά της σε μη στρατιωτικές υποδομές και είναι πιθανό να εντείνει περαιτέρω τις επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους. Αυτό εκτιμά το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, που αναφέρει ότι στόχος του Κρεμλίνου είναι να υπονομεύσει το ηθικό του ουκρανικού λαού και της κυβέρνησης.

Οι Ουκρανοί που επέστρεψαν στη βορειοανατολική περιοχή που ανακαταλήφθηκε στην αστραπιαία προέλαση του Κιέβου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αναζητούσαν τους νεκρούς τους, ενώ ρωσικό πυροβολικό και αεροπορικές επιδρομές συνέχιζαν να χτυπούν στόχους σε όλη την ανατολική Ουκρανία.

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ το Σάββατο και στη Νικόπολη, πιο δυτικά, χτυπήθηκαν πολλές δεκάδες κτίρια κατοικιών, αγωγοί φυσικού αερίου και γραμμές ηλεκτροδότησης, δήλωσαν οι περιφερειακοί κυβερνήτες την Κυριακή.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε ότι τα ρωσικά πλήγματα σε μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου ενός δικτύου ηλεκτροδότησης και ενός φράγματος, έχουν ενταθεί τις τελευταίες επτά ημέρες.

