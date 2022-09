Με τη συμπλήρωση 200 ημερών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι δυνάμεις του Κιέβου συνεχίζουν να αποκομίζουν σημαντικά κέρδη στην περιοχή του Χαρκόβου.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του ουκρανικού στρατού, η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, από την αρχή του Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ασκούν πίεση στο βόρειο τμήμα, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η προέλαση στο νοτιοανατολικό τμήμα.

Την ίδια ώρα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να καταγράφουν κέρδη στην περιοχή του Χαρκόβου κατά τις τελευταίες 24 ώρες.

«Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, περισσότερα από 3.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα επανήλθαν υπό ουκρανικό έλεγχο» ανέφερε ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι, ο διοικητής του ουκρανικού στρατού. «Γύρω από το Χάρκοβο, προωθούμαστε όχι μόνο προς νότον και προς ανατολάς αλλά και προς τον βορρά. Απέχουμε 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα» με τη Ρωσία, διαβεβαίωσε. «Η Ουκρανία συνεχίζει να απελευθερώνει εδάφη κατεχόμενα από τη Ρωσία» τόνισε στην ανάρτησή του στο Telegram.

Η Ρωσία πιθανόν έχει αποσύρει μονάδες από την περιοχή, αλλά οι εχθροπραξίες συνεχίζονται γύρω από τις πόλεις Κουπιάνσκ και Ιζιούμ, όπως ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε «2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους» κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι ο ρωσικός στρατός «έκανε τη σωστή επιλογή» με το να τραπεί σε φυγή απέναντι στην αντεπίθεση που έχει εξαπολύσει η Ουκρανία στο βορειοανατολικό και το νότιο τμήμα της χώρας.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της πόλης Μπαλάκλια, γνωστοποίησε το Σάββατο η υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ, λίγες ώρες αφού η Ρωσία ανακοίνωσε την απόσυρση των δυνάμεών της.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της διοίκησης των υπό ρωσική κατοχή ζωνών της περιοχής του Χαρκόβου, ο οποίος έχει διορισθεί από τις αρχές κατοχής, συνέστησε σε όλους τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το ρωσικό έδαφος, προς την περιοχή του Μπελγκορόντ, «για να σωθούν ζωές», μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι απέσυρε δυνάμεις από τη Μπαλάκλια και το Ιζιούμ, μετά από απόφαση να «ανασυνταχθεί» και να μεταφερθούν προς την περιφερειακή πρωτεύουσα του Ντόνετσκ στα νότια «προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Here are today’s control-of-terrain maps of #Russia‘s invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar and @criticalthreats.

Click here to see our interactive map: https://t.co/8RN8PxUABa pic.twitter.com/eTmqtMIXYz

— ISW (@TheStudyofWar) September 10, 2022