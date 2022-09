Σε ακόμη ένα παραλήρημα, προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος στη Μικρασιατική Καταστροφή και το 1922, απευθυνόμενος με χυδαίο τρόπο στους Έλληνες.

Μιλώντας στο περιθώριο τεχνολογικής εκδήλωσης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας.

Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος αμφισβήτησε ευθέως την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου ενώ υποστήριξε πως η Άγκυρα είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί όταν έρθει η ώρα, κάνοντας ξανά αναφορές στη Μικρασιατική Καταστροφή και το 1922.

«Ω Έλληνες, κοιτάξτε την ιστορία, γύρνα πίσω στην ιστορία, αν πάτε πολύ πιο μακριά, το τίμημα θα είναι βαρύ. Έχουμε μόνο μια πρόταση για την Ελλάδα» και συνέχισε λέγοντας «Έλληνες μην ξεχνάτε τη Σμύρνη μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ», όπως αναφέρει η izgazete.net.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν υποστήριξε πως «Τα κατεχόμενα νησιά της Ελλάδας δεν μας δεσμεύουν. Όταν έρθει η ώρα θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται».

«Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση σε ανάπτυξη. Όταν λένε «Τρελοί Τούρκοι», ξέρουν ότι οι τρελοί Τούρκοι συνεχίζουν τον δρόμο τους με την ανάπτυξη», είχε αναφέρει νωρίτερα πριν κάνει τη «γέφυρα» με τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και εξαπολύσει ευθεία απειλή σε βάρος της χώρας μας.

🔹️ Erdoğan:

Ey Yunan, tarihe bak çok fazla ileri gidersen bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma.

🔹️ Erdogan:

Greek! Look at history, if you go too far, the price will be heavy. We have only one sentence for #Greece, don’t forget Izmir#BREAKING pic.twitter.com/tbWZ1XlQCj

