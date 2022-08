Ένας μετανάστης από το Μεξικό στις ΗΠΑ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και τώρα ένας άνδρας από το Μπρονξ αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα δολοφονίας, αφού, σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος γρονθοκόπησε βάναυσα το θύμα έξω από εστιατόριο.

Η επίθεση έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής κοντά σε μια πολυσύχναστη γωνία δίπλα στο σταθμό του μετρό Fordham Road και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας έξω από το εστιατόριο Fuego Tipico, σύμφωνα με το CBS.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δείχνει τον 55χρονο Bui Van Phu να βάζει γάντια και στη συνέχεια να πλησιάζει τον 52χρονο Jesus Cortez. Στη συνέχεια, χωρίς προειδοποίηση και από πίσω, ο δράστης ρίχνει ξαφνικά μια άγρια γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Cortez.

«Ήμασταν πραγματικά, πραγματικά λυπημένοι όταν είδαμε το βίντεο, επειδή ήταν πραγματικά, πραγματικά επιθετικό βίντεο. Απλώς στεκόταν όρθιος και τότε ο τύπος ήρθε και τον χτύπησε από πίσω» δήλωσε η Anel Gomez, ανιψιά του θύματος.

Η Gomez δήλωσε ότι ο θείος της υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι καθώς κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο μετά την επίθεση.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης πιστεύει ότι τόσο το θύμα όσο και ο ύποπτος βρίσκονταν μέσα στο εστιατόριο πριν από το περιστατικό. Η αστυνομία ανέφερε ότι το χτύπημα του κορόιδου έγινε «χωρίς προηγούμενη συζήτηση ή διαπληκτισμό».

«Ο θείος μου, είναι ένας καλός άνθρωπος. Δεν είναι άνθρωπος που δημιουργεί προβλήματα, ώστε να βγει έξω και να τσακωθεί με οποιονδήποτε» δήλωσε ο Gomez. Ο ιδιοκτήτης ενός ντελικατέσεν απέναντι από το εστιατόριο είδε το βίντεο και αναγνώρισε τον ύποπτο ως συχνό πελάτη.

«Ξαφνιάστηκα, γιατί δεν τον έχω δει να δημιουργεί προβλήματα με κανέναν στο δρόμο» δήλωσε ο Adel Nasser.

