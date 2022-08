Στην αντεπίθεση πέρασε η αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το πικροχόλο σχόλιο του Φλορεντίνο Πέρεθ για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Λιγές ώρες αφότου είδε το φως της δημοσιότητας το βίντεο που δείχνει τον ισχυρό άνδρα της Ρεάλ Μαδρίτης να… απορρίπτει την επιστροφή του Ρονάλντο στους «μερέγχες» λόγω της ηλικίας του, η Κάτια Αβέιρο ύψωσε τείχος προστασίας για τον αδερφό της λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είναι 38, αλλά μπορεί να πηδήξει σε ύψος 2 μέτρων και να μείνει εκεί για 3 λεπτά και δεν έχει καθόλου λίπος. Δείξε λίγο σεβασμό γέρο, είσαι 75 χρονών» έγραψε χαρακτηριστικά η Κάτια μέσω Instagram.

Ronaldo’s sister took no time to reply to perez comments on her insta😂😂 pic.twitter.com/UrsUTsrtKX

— ganesh (@breathMessi21) August 11, 2022