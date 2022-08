Mετοχές της Tesla αξίας 6,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων πούλησε ο Ελον Μασκ, στη μεγαλύτερη πώληση στην οποία έχει προβεί ποτέ ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων. Εξηγώντας την κίνησή του αυτή, δήλωσε ότι χρειαζόταν μετρητά σε περίπτωση που αναγκαστεί να προχωρήσει τελικά στη ματαιωμένη συμφωνία του για να αγοράσει το Twitter.

«Στην (ελπίζουμε απίθανη) περίπτωση που το Twitter αναγκάσει αυτή τη συμφωνία να κλείσει, είναι σημαντικό να αποφευχθεί μια έκτακτη πώληση μετοχών της Tesla», έγραψε ο Μασκ στο Twitter αργά την Τρίτη μετά την αποκάλυψη της πώλησης στην οποία προέβη.

