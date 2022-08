Για τη ζωή της παλεύει η γνωστή ηθοποιός και πρώην σύντροφος της Έλεν Ντε Τζένερις, Αν Χεκ.

Η 53χρονη, τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/8), είχε σοβαρό τροχαίο με το αυτοκίνητό της στο Λος Άντζελες.

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε κώμα στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα. Η κατάστασή της κρίνεται από τους γιατρούς ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η Έλεν Ντε Τζένερις διατηρούσε σχέση με την Αν Χεκ από το 1997 έως το 2000. Τη Δευτέρα (8/8) εθεάθη σε εστιατόριο στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια να γευματίζει με έναν φίλο της.

Όταν ρωτήθηκε για το ατύχημα και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πρώην σύντροφός της, σύμφωνα με την Daily Mail απέφυγε να απαντήσει και αρκέστηκε στο να πει ότι «Δεν έχουμε κρατήσει μεταξύ μας επαφές, οπότε δεν θα το ήξερα. Δεν θέλω να πάθει κανένας κακό».

Σύμφωνα με την DailyMail, οδηγούσε μεθυσμένη και το όχημά της έπεσε πάνω σε ένα γκαράζ. Στη συνέχεια ανέπτυξε ξανά ταχύτητα και προσέκρουσε σε μια πολυκατοικία όπου και εξερράγη με την ίδια μέσα.

Η Αν Χεκ υπέστη πολύ σοβαρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Οι πυροσβέστες κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια για να την ανασύρουν από το αυτοκίνητο που είχε μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι εικόνες από τον τόπο του τροχαίου «κόβουν» την ανάσα.

Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt

— Rachel Kim (@CBSLARachel) August 6, 2022