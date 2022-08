Συγκίνησε ο Τραβόλτα

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο κινηματογραφικός κόσμος από την απώλεια της Ολίβια Νιούτον Τζον.

Η διάσημη ηθοποιός – μουσικός, άφησε την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 73 ετών, στο ράντσο της στη Νότια Καλιφόρνια, έχοντας παλέψει για χρόνια με τον καρκίνο.

Η οικογένειά της και οι φίλοι της είναι απαρηγόρητοι με τον χαμό της. Η κόρη της, Κλόε Λατάνζι, λίγες ημέρες πριν είχε ανεβάσει στο προφίλ της στο Instagram μια φωτογραφία της ίδιας και της Ολίβια να ποζάρουν με ασορτί λευκά ρούχα.

«Λατρεύω αυτή τη γυναίκα. Τη μητέρα μου. Την καλύτερη φίλη μου», είχε γράψει στη λεζάντα.

Μετά το θάνατό της, ανέβασε κι άλλα στιγμιότυπα με την μητέρα της, χωρίς ωστόσο να γράψει κάτι. Στο πρώτο η Κλόε φιλάει την Ολίβια στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης.

Σε άλλη φωτογραφία η εκλιπούσα αγκαλιάζει την κόρη της μωρό και σε μία ακόμα οι δύο γυναίκες ποζάρουν στον φακό χαρούμενες.

Δείτε τις φωτογραφίες

Ο αποχαιρετισμός της οικογένειά της

«Η Ολίβια υπήρξε σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για περισσότερα από 30 χρόνια, μοιράζοντας το ταξίδι της με τον καρκίνο του μαστού», έγραψε η οικογένεια της πρωταγωνίστριας του «Grease», σε δήλωση που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της στο Facebook.

Η ανάρτηση της οικογένειά της

Συγκίνησε η ανάρτηση του Τζον Τραβόλτα

Ο θάνατός της βύθισε στη θλίψη τα αγαπημένα της πρόσωπα, φίλους και συνεργάτες. Ο συμπρωταγωνιστής της στο «Grease», Τζον Τραβόλτα, θέλησε να την αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο.

Ανέβασε μία φωτογραφία της στο Instagram και στη λεζάντα έγραψε τα εξής συγκινητικά λόγια: «Πολυαγαπημένη μου Ολίβια, έκανε τις ζωές μας τόσο πολύ καλύτερες. Η επιρροή σου ήταν εκπληκτική. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Δικός σου από την πρώτη στιγμή που σε είδα και για πάντα. Ο Ντάνι σου, ο Τζον σου».

Ποια ήταν η Ολίβια Νιούτον Τζόν

Πρωταγωνίστησε στο δημοφιλέστερο μιούζικαλ όλων των εποχών, το «Grease» και εν μία νυκτί μετατράπηκε σε παγκόσμια σταρ. Η ζωή της, ωστόσο, δεν ήταν τόσο εύθυμη όσο τα τραγούδια που ερμήνευε στην ταινία.

Διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος τον Μάιο του 2017, για τρίτη φορά, είκοσι χρόνια μετά την πρώτη διάγνωση.

Η δεύτερη φορά ήταν το 2013 και η Αυστραλή ηθοποιός και τραγουδίστρια, που έχει τιμηθεί 4 φορές με βραβείο Γκράμι, έδωσε τη μάχη της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε τότε για ποιόν λόγο επέλεξε να μην δημοσιοποιήσει τη νέα περιπέτεια της υγείας της, απάντησε «σκέφτηκα ότι είναι η ζωή μου και απλά αποφάσισα να το κρατήσω για τον εαυτό μου».

Γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1948 και ήταν ΑγγλοΑυστραλή τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, χορεύτρια, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια.

Έλαβε τέσσερις φορές βραβείο Γκράμμυ και έχει μπει πέντε φορές στο number-one και δέκα φορές στο top-ten του Billboard Hot 100 ενώ δυο δίσκοι της έχουν καταλάβει την πρώτη θέση στο Billboard 200.

Έντεκα από τα singles της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων δίσκων) και 14 δίσκοι της (συμπεριλαμβανομένων δυο πλατινένιων και τεσσάρων διπλά πλατινένιων) έχουν γίνει χρυσοί. Έχει πουλήσει σχεδόν 100 εκατ. δίσκους παγκοσμίως και θεωρείται μια από τους καλλιτέχνες με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως.

Πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ Grease (1978) και το ομώνυμο τραγούδι είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στην ιστορία της μουσικής ενώ το single «You’re the One That I Want», με τον συμπρωταγωνιστή της Τζον Τραβόλτα, είναι ένα από τα singles με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.