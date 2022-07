Πλούσιο παρασκήνιο περιελάβανε η υπογραφή συμφωνίας, στην Κωνσταντινούπολη, για επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Έπειτα από δίμηνη διαπραγμάτευση, Ρωσία, Ουκρανία, Τουρκία και Ηνωμένα Έθνη συνυπέγραψαν δύο χωριστές συμφωνίες που θα επιτρέψουν την εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών και γεωργικών προϊόντων που είναι μπλοκαρισμένα στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας λόγω της ρωσικής εισβολής.

Οι συμφωνίες υπεγράφησαν στο Παλάτι του Ντολμάμπαχτσέ παρουσία των Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να δηλώνει πως αποτελεί «φάρο ελπίδας» εν μέσω του πολέμου.

Το Κίεβο αρνήθηκε να υπογράψει απευθείας το κείμενο της συμφωνίας με τη Μόσχα, η οποία υπέγραψε ίδια συμφωνία με την Άγκυρα και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισήμανε ότι η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε και από την Τουρκία, θα βοηθήσει στην πρόληψη του λιμού και στη μείωση του παγκόσμιου πληθωρισμού στα τρόφιμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε ως «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» τη συμφωνία για την αποδέσμευση των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών και ζήτησε την «ταχεία εφαρμογή» της.

«Είναι ένα καθοριστικό στάδιο στις προσπάθειες με στόχο να ξεπεραστεί η παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια που προκάλεσε η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από την ταχεία εφαρμογή της και την καλή πίστη στη συμφωνία» δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ωστόσο, δεν βρέθηκαν ταυτόχρονα στο ίδιο τραπέζι τα μέλη της ρωσικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Όπως προαναφέρθηκε, υπουργοί των κυβερνήσεων της Ρωσίας και της Ουκρανίας υπέγραψαν χωριστά τη συμφωνία, αποφεύγοντας επιμελώς να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να έχουν χειραψία στη συνάντηση αυτή στην Κωνσταντινούπολη.

«Η Ουκρανία δεν υπογράφει κανένα έγγραφο με τη Ρωσία. Υπογράψαμε συμφωνία με την Τουρκία και τον ΟΗΕ και αναλάβαμε υποχρεώσεις απέναντί ​​τους. Η Ρωσία υπογράφει ίδια συμφωνία με την Τουρκία και τον ΟΗΕ» έγραψε νωρίτερα στο Twitter ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, κάθισε απέναντι από τον τούρκο ομόλογό του, Χουλουσί Ακάρ, και υπέγραψε το έγγραφο της συμφωνίας.

Έπειτα, ο ουκρανός υπουργός Υποδομών, Oleksandr Kubrakov, κάθισε απέναντι από τον Ακάρ για να υπογράψει ένα πανομοιότυπο έγγραφο.

Και στις δύο περιπτώσεις, στη μέση του τραπεζιού κάθονταν Ερντογάν-Γκουτέρες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι σημαίες των δύο χωρών μεταφέρθηκαν ώστε να μη βρίσκονται δίπλα-δίπλα πίσω από το τραπέζι όπου υπογράφηκε η συμφωνία. Η σημαία του ΟΗΕ τοποθετήθηκε ανάμεσά τους.

