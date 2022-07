Νέος συναγερμός στις ΗΠΑ

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ιλινόι των ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς σε παρέλαση για την 4η Ιουλίου. Εκατοντάδες άνθρωποι τράπηκαν πανικόβλητοι σε φυγή με τους αυτόπτες μάρτυρες να λένε ότι είδαν τουλάχιστον πέντε άτομα αιμόφυρτα στο έδαφος.

Αν και οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες τοπικά μέσα κάνουν λόγο για 9 άτομα νεκρά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ήταν ένας ο δράστης. Για τη ώρα η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε καμία σύλληψη.

Αξιωματούχοι ζήτησαν από τους κατοίκους να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης καθώς η αστυνομία «ανταποκρίνεται σε ένα συμβάν».

Ο δήμος δεν έδωσε παρά ελάχιστες πληροφορίες για το επεισόδιο, αναφέροντας μόνο ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις ματαιώθηκαν.

Mass shooting reported at the 4th July Parade at Highland Park, Illinois, United States. Over 25 rounds fired at the parade. Suspect believed to be a male with large yellow backpack. 250 mass shootings in United States in 2022. Three were killed yesterday in Denmark shootout. pic.twitter.com/vsDLh8lRWr — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 4, 2022

🚨|BREAKING NEWS: Multiple people shot at July 4th parade in Highland Park, Illinois pic.twitter.com/QImMHHU2Lc — News For All (@NewsForAlI) July 4, 2022

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ένα άτομο τουλάχιστον είναι νεκρό.

Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ο δράστης βρισκόταν στη στέγη ενός καταστήματος όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Η παρέλαση διακόπηκε ξαφνικά, όταν ακούστηκαν πυρά, μόλις 10 λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει, στις 10 το πρωί τοπική ώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να καλυφθούν, ανέφερε η εφημερίδα Chicago Sun-Times.

Μια παραγωγός του τηλεοπτικού καναλιού CBS-2, που βρισκόταν στο σημείο, η Ελίσα Κάουφμαν, είπε ότι «όλοι έτρεχαν, κρύβονταν και ούρλιαζαν».

«Οι άνθρωποι φώναζαν ότι υπάρχει ένας σκοπευτής», είπε μια κάτοικος του Χάιλαντ Παρκ, η Ντέμπι Γκλίκμαν, στο πρακτορείο Associated Press. «Έτσι αρχίσαμε να τρέχουμε. Απλώς τρέξαμε. Έγινε χάος εκεί πέρα». Η Γκλίκμαν είπε πάντως ότι δεν άκουσε κανέναν θόρυβο, ούτε είδε κάποιον τραυματισμένο.

Ο Μπραντ Σνάιντερ, ο οποίος εκπροσωπεί την Πολιτεία του Ιλινόι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, βρισκόταν στην πόλη αυτή, στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, όταν ακούστηκαν τα πυρά. «Τα μέλη της προεκλογικής ομάδας μου και εγώ μόλις είχαμε συναντηθεί, για την αρχή της παρέλασης, όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί», έγραψε στο Twitter.

🚨#BREAKING: Mass shooting with Multiple people shot at start of the July 4th parade 📌#HighlandPark | #IL A mass shooting is taking place at Highland Park Emergency crews on scene of a shooting with numerous victims during the July 4th Parade Reports of nine gunshot victims. pic.twitter.com/0hK4u1Jbkp — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 4, 2022

We are assisting Highland Park Police with a shooting in the area of the Independence Day parade route. STAY OUT OF THE AREA – allow law-enforcement and first responders to do their work. pic.twitter.com/PTut6CGZAe — Lake County Sheriff (@LakeCoILSheriff) July 4, 2022