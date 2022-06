Τα χρειάστηκε ο Μπεν Άφλεκ με τον γιο του, ο οποίος τράκαρε μία κίτρινη SUV Lamborghini.

Ο ηθοποιός και η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκαν σε μια αντιπροσωπεία ενοικίασης πολυτελών αυτοκινήτων στο Λος Άντζελες. Εκεί ο σταρ του Χόλυγουντ άφησε τον 10χρονο Σάμιουελ να κάτσει πίσω από το τιμόνι του πολυτελούς αυτοκινήτου.

Ο μικρός έκανε κατά λάθος όπισθεν και χτύπησε ένα άλλο όχημα, εξίσου πανάκριβο.

Ben Affleck’s 10-year-old son crashed a rental Lamborghini after getting behind the wheel. https://t.co/UAAgv4NCmU

— TMZ (@TMZ) June 26, 2022