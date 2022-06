Δείτε πώς λειτουργεί

Τα γνωστά πλέον σε όλους μας self tests μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον καθένα στο σπίτι και να δείξουν αν έχει μολυνθεί από τον SARS-CoV-2. Ωστόσο για κάποιον που έχει ήδη μολυνθεί δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο τεστ το οποίο να δείχνει για πόσον καιρό διαρκεί η αντισωματική προστασία που απέκτησε μετά τη μόλυνση. Τώρα μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας («Journal of the American Chemical Society») δείχνει ότι ένα απλό και ακριβές τεστ που βασίζεται στον μετρητή της γλυκόζης του αίματος (κοινώς στις συσκευές με τις οποίες οι διαβητικοί ασθενείς μετρούν το σάκχαρό τους) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι για να δείξει τα επίπεδα αντισωμάτων στον SARS-CoV-2.

H ακριβής αλλά και ακριβή υπάρχουσα μέθοδος

Τα εμβόλια για τον πανδημικό κοροναϊό αλλά και η λοίμωξη με τον ιό μπορούν να προστατεύσουν για ένα διάστημα από μια μελλοντική λοίμωξη με τον SARS-CoV-2 – ωστόσο παραμένει ασαφές για πόσο διάστημα διαρκεί αυτή η προστασία. Ενας καλός δείκτης σχετικά με την ανοσοπροστασία είναι τα επίπεδα αντισωμάτων ενός ατόμου στον ιό ωστόσο η πιο αξιόπιστη μέθοδος μέτρησής τους, η μέθοδος ELISA που συνδέεται με ένζυμα, απαιτεί ακριβό εξοπλισμό και εξειδικευμένους τεχνικούς.

Οι συσκευές μέτρησης γλυκόζης σε νέους ρόλους

Οι μετρητές γλυκόζης του αίματος οι οποίοι είναι εύκολοι στη χρήση και μπορεί κάποιος να τους προμηθευθεί χωρίς δυσκολία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πολλών ερευνητών οι οποίοι προσαρμόζουν τις συσκευές ώστε να ανιχνεύουν και άλλα μόρια- στόχους σε συνδυασμό με τη γλυκόζη του αίματος. Για παράδειγμα αν ένα αντίσωμα ανίχνευσης στο τεστ προσδένεται σε ένα αντίσωμα στο αίμα του ασθενούς, τότε λαμβάνει χώρα μια αντίδραση που παράγει γλυκόζη – και η συγκεκριμένη συσκευή είναι πολύ καλή στην ανίχνευση της γλυκόζης.

Η πρωτεΐνη σύντηξης

Η αναστροφάση είναι ένα ελκυστικό ένζυμο για αυτόν τον τύπο ανάλυσης καθώς μετατρέπει τη σακχαρόζη σε γλυκόζη, ωστόσο το συγκεκριμένο ένζυμο είναι δύσκολο να προσδεθεί στα ανιχνευτικά αντισώματα με χημικές μεθόδους. Ετσι ερευνητές του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς θέλησαν να ανακαλύψουν αν η παραγωγή μιας πρωτεΐνης σύντηξης που αποτελείται τόσο από αναστροφάση όσο και από ένα ανιχνευτικό αντίσωμα θα μπορούσε να προσφέρει μέτρηση των επιπέδων αντισωμάτων στον SARS-CoV-2 μέσω ενός μετρητή γλυκόζης.

Οι ερευνητές σχεδίασαν και παρήγαγαν μια νέα πρωτεΐνη σύντηξης η οποία περιείχε τόσο αναστροφάση όσο και ένα αντίσωμα ποντικού το οποίο προσδένεται στα αντισώματα της ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης (IgG). Οπως είδαν, η πρωτεΐνη σύντηξης που δημιούργησαν μπορούσε να προσδεθεί με επιτυχία στα ανθρώπινα IgG και να παραγάγει γλυκόζη από τη σακχαρόζη.

Η επιτυχημένη μετατροπή του μετρητή

Το επόμενο βήμα για την ομάδα ήταν να δημιουργήσει ταινίες – όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του σακχάρου – οι οποίες έφεραν επάνω τους την πρωτεΐνη-ακίδα του SARS-CoV-2. Οταν οι ταινίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν σε δείγματα ασθενών με COVID-19, τα αντισώματα των ασθενών στον SARS-CoV-2 προσδέθηκαν στην πρωτεΐνη-ακίδα. Οταν στη συνέχεια προστέθηκε η πρωτεΐνη σύντηξης, η σακχαρόζη οδήγησε στην παραγωγή γλυκόζης η οποία μπορούσε να ανιχνευθεί από τον μετρητή γλυκόζης.

Και για τις παραλλαγές του SARS-CoV-2 αλλά και για άλλους ιούς

Μάλιστα οι επιστήμονες αξιολόγησαν την αξιοπιστία του τεστ διεξάγοντας ανάλυση με μετρητές γλυκόζης σε πολλά δείγματα ασθενών με COVID-19 και ανακάλυψαν ότι το νέο τεστ ήταν εξίσου ακριβές και

αποτελεσματικό με τέσσερα διαφορετικά τεστ ELISA. Οπως κατέληξαν, η μέθοδος αυτή θα μπορούσε επίσης να προσαρμοστεί ώστε να εντοπίζει διαφορετικές παραλλαγές του SARS-CoV-2 αλλά και άλλους ιούς.